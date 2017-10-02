واحدهای متخلف دارویی در لیست سیاه قرار بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوبخت با اشاره به اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به دنبال تعامل بیشتر با سازمان غذا و دارو در دوره جدید است، افزود: باید از تجارب گذشته در جهت رفع مشکلات صنعت دارو استفاده شود، همچنین باید از فضای تغییرات ایجاد شده در سطوح مدیریتی سازمان غذا و دارو برای تعیین تکلیف بخشی از مسائل مانند بدهی بیمه ها به داروخانه بهره مند شد.

وی در خصوص برخی انتقادات به عملکرد سازمان غذا و دارو در دوره گذشته مبنی بر اینکه در واردات و توزیع دارو انحصاری عمل شده است، ادامه داد: مسائلی در دوره گذشته سازمان غذا و دارو در این خصوص مطرح شد، شاید تغییر رئیس سازمان غذا و دارو نیز در راستای این موارد باشد؛ اما این موضوعات باید در واحدهای قضائی باید ثابت شود.

نوبخت با تاکید بر ورود سازمان بازرسی کشور و ارسال پرونده های تخلف به محاکم قضائی، تصریح کرد: تخلفات مطرح شده باید در محاکم قضائی ثابت شود، نمی توان در حال حاضر در این باره قضاوت کرد، اما به طورحتم بنا به دلایل متعددی تغییرات در مدیریت سازمان غذا و دارو باید انجام می شد.

وی با بیان اینکه در تک تک تصمیم گیری ها در حوزه دارو باید از نظرات کارشناسان این حوزه استفاده شود، گفت: به عنوان رئیس کمیسیون بهداشت اعلام می کنم اگر کوچکترین تخلفی در این زمینه مشاهده شد، این کمیسیون از آمادگی لازم برای رسیدگی به موضوعات برخوردار است؛ ضمن اینکه به برخی واحدها به دلیل بیان مسائلی اخطار می دهم، چرا که فردی یا شخصیتی حقوقی رشوه ای داده و بعد در زمان دیگری موارد را مطرح می کند.

نوبخت با اشاره به اینکه برای اصلاح امور همه باید حساس باشند، افزود: با توافق صورت گرفته با رئیس سازمان غذا و دارو مقرر شد اگر واحدی برای دستیابی به اهداف خود تخلف کند، باید در لیست سیاه قرار گرفته و از هیچ مزیتی استفاده نکنند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: اگر فردی درخصوص دریافت رشوه در سازمان غذا و دارو دردوره گذشته دلایلی دارد، باید به محاکم قضائی ارایه کند، یا اینکه تخلفات را به کمیسیون بهداشت ارسال کند.