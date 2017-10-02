آمریکا سرنگونی پهپاد جاسوسی خود توسط مبارزان یمنی را تائید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی آمریکا امروز دوشنبه به وبگاه «میلیتری تایمز» اعلام کرد که اخبار منتشره مبنی بر اینکه یک فروند پهپاد ارتش این کشور از نوع «ام کیو-۹ ریپر» (MQ-۹ Reaper) روز گذشته در غرب یمن سقوط کرده است را مورد تأئید قرار می دهد.

رسانه های جمعی زیادی دیروز اعلام کرده بودند که ارتش و کمیته های مردمی یمن با اعلام سرنگون ساختن یک پهپاد جاسوسی آمریکائی تصاویری از لاشه آن را نیز در خبرگزاری «صبا» به نمایش گذاشتند.

به گزارش وبگاه «میلیتری تایمز»، سرگرد «ارل برَون» (Earl Brown) سخنگوی مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در این باره گفت: ارزیابی می‌ کنیم که یک فروند پهپاد «ام -کیو-۹» در روز اول اکتبر سال ۲۰۱۷ در غرب یمن سرنگون شده باشد. این حادثه البته تحت بررسی قرار دارد.