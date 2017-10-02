تولید نفت لیبی به کمترین میزان ۵ ماه اخیر رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، یک منبع آگاه که به علت ممنوعیت مصاحبه با رسانهها نخواست نامی از او فاش شود گفت که پس از این که یک گروه مسلح کارگران میدان نفتی شراره را مجبور کردند تولید نفت را متوقف کنند، تولید نفت این کشور عضو اوپک از ۹۸۵ هزار بشکه در روز به ۷۵۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
شرکت ملی نفت لیبی با اعلام شرایط فورسماژور در این میدان نفتی، به ناآرامیهایی که از کنترل خارج شدهاند اشاره کرده است. شرکت ملی نفت اعلام کرده است که تحت وضعیت فورسماژور از لحاظ قانونی در شرایطی که به دلایلی فراتر از حیطه کنترل این شرکت، نتواند از عهده ایفای قراردادهای خود برآید، تحت پوشش این قانون قرار خواهد گرفت. این شرکت اعلام کرد که شرایط فورسماژور از اول اکتبر برقرار است و به شامل فعالیتهای بارگیری و تخلیه محصولات نفتی نمیشود.
لیبی که دارای بزرگترین ذخایر نفت خام آفریقا است در حال حاضر در پایینترین سطح خود از ماه آوریل تا کنون نفت تولید میکند. در ماه آگوست درست قبل از این که افراد مسلح خطلوله متصل کننده میدان نفتی به بندر را قطع کنند و باعث توقف تولید میدان شراره به مدت بیش از ۲ هفته شدند، ۱.۰۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید میکرد.
قبل از شورش مردم در ۲۰۱۱ که منجر به سقوط قدرت مرکزی و سالها درگیری بین گروههای رقیب شد، لیبی روزانه ۱.۶ میلیون بشکه نفت تولید میکرد. دو منبع آگاه اطلاع دادند لیبی تا زمانی که به سقف تولید هدف ۱.۲۵ میلیون بشکه در روز برسد و آن را تثبیت کند به هیچ توافق کاهش تولیدی نخواهد پیوست.
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