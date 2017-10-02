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۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۲۱:۱۹

عصر امروز؛

سفیر سوریه در تهران با امیرعبداللهیان دیدار و گفتگو کرد

سفیر سوریه در تهران با امیرعبداللهیان دیدار و گفتگو کرد

عدنان محمود سفیر سوریه در تهران بعدازظهر امروز، دوشنبه، با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عدنان محمود سفیر سوریه در تهران بعدازظهر امروز، دوشنبه، با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل دیدار و گفتگو کرد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.

کد مطلب 4102927

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