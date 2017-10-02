سفیر سوریه در تهران با امیرعبداللهیان دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عدنان محمود سفیر سوریه در تهران بعدازظهر امروز، دوشنبه، با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل دیدار و گفتگو کرد.

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