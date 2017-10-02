ایران بیش از همیشه به مرزهای اسرائیل نزدیک شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، «یوسی کوهن» رئیس تشکیلات جاسوسی موساد مدعی شد که ایران بیش از همیشه به مرزهای اسرائیل با لبنان و سوریه نزدیک شده است.

وی همچنین مدعی شد که ایران با توسعه قابلیت های هسته ای خود، حماس و حزب الله را مسلح می کند.

رئیس سازمان جاسوسی موساد در ادامه ادعاهای خود که در جریان مراسم تقدیر از ۶ تیم جاسوسی رژیم صهیونیستی انجام می شد، گفت که سرویس اطلاعاتی سالانه صدها و حتی هزاران فعالیت انجام می دهد که برخی از آنها پیچیده است و در عمق قلب کشورهای متخاصم انجام می شود.

کوهن همچنین با بیان اینکه هدف سرویس امنیتی اسرائیل تنها تمرکز بر اولویتهای امنیتی و سیاسی ملی است، گفت که اولین این هدفها ایران است.

وی مدعی شد که تهران خیال دستیابی به قابلیت هسته ای را در سر می پرورد که منجر به ایجاد قابلیت هسته ای نظامی برایش خواهد شد.

این درحالیست که کوهن در سخنان خود اشاره ای به نقض یا پایبندی ایران به برجام نکرد و در عوض تهران را به ایجاد بی ثباتی در منطقه متهم کرد.

کوهن مدعی شد: ایران به کار با تجاوزهای فزاینده در منطقه ادامه می دهد، (آن هم) در نزدیکی مرزهای ما و بیش از همیشه.

رئیس تشکیلات جاسوسی رژیم صهیونیستی در ادامه یاوه گویی های خود علیه کشورمان ادامه داد: ایران به حمایت از گروه های تروریستی، حزب الله و اخیرا حماس ادامه می دهد.

کوهن همچنین ادعا کرد که ایران به انتقال تسلیحات پیشرفته به گروه های تروریستی در منطقه ادامه می دهد.