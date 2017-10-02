پلمب ۵ واحد صنفی متخلف در ایوان

سرهنگ سعید عالی پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب و متخلف طرح نظارت و کنترل توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این پلیس طی ۳ روز گذشته در سطح شهرستان اجرا شد.
وی اظهار داشت : در همین راستا ۵۲ واحد صنفی مورد بازدید قرار گرفتند که درجریان این طرح ۵واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه پلمب و برای ۹ واحد صنفی دیگر اخطاریه پلمب صادر شد.
سرهنگ عالی پورافزود: در همین راستا به ۱۶ واحد صنفی دیگر در خصوص رعایت قوانین صنفی تذکر داده شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ایوان با اعلام تداوم و تشدید این گونه برنامه ها و اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، از عموم شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به این پلیس اطلاع دهند تا در اسرع وقت به موضوع رسیدگی شود.
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