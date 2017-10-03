محمدتقی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم فوتبال پاس همدان اظهار داشت: طی چند بازی اخیر تیم پاس نمایش هجومی بسیار خوبی داشت به طوری که چه در خانه و چه بیرون از خانه با سه فوروارد به دروازه حریفان یورش می‌برد.

وی بابیان اینکه متاسفانه تیم پاس همدان در این بازی ها با بدشانسی دست به گریبان بوده و توپ های تیم به گل تبدیل نشده است، گفت: در بازی هفته گذشته مربی تیم آبادان در پایان بازی از ما عذرخواهی کرد که ضد فوتبال بازی کردند و معتقد بودند در برابر تیم پاس فلج شده بودند که این موضوع نشان می‌دهد شرایط فنی تیم پاس مشکلی ندارد.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به شرایط مالی باشگاه پاس گفت: کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال پاس همدان امسال با مبلغی در حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بسته‌شده که حتی نسبت به فصل گذشته بسیار کمتر است.

رحیمی بابیان اینکه تیم فوتبال پاس همدان سرمایه ورزش همدان است، بیان کرد: پاس موتور محرک ورزش استان همدان است و اگر این تیم در لیگ برتر باشد ورزش استان حرکت گسترده‌ای خواهد کرد.