قیمت نفت با نگرانی از افزایش بیش از حد تولید سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، با افزایش حفاری‌های نفتی آمریکا و تولیدات بالاتر اوپک، روند افزایش متوالی قیمت نفت- که باعث شده بود به بالاترین میزان سود ربع سالانه خود در ۱۳ سال اخیر دست پیدا کند- ترمز کرد و امروز هم قیمت نفت به روند کاهشی خود ادامه داد. دیروز قیمت نفت بیش از ۱ دلار در هر بشکه سقوط کرده بود.

دیروز شرکت‌های نفتی آمریکا بعد از ۷۷ هفته برای اولین بار به تعداد چاههای نفت در حال حفاری خود افزودند و عراق اعلام کرد که صادرات خود را در ماه سپتامبر اندکی افزایش داده است، این درحالی بود که اوپک تولیدات خود را در کل افزایش داده بود.

نفت خام آمریکا پس از این که جلسه خرید و فروش روز دوشنبه را با سقوط ۱.۰۹ دلاری یا ۲.۱ درصدی در قیمت ۵۰.۵۸ دلار برای هر بشکه به پایان رساند، امروز با ۰.۳ درصد یا ۱۵ سنت کاهش به قیمت ۵۰.۴۳ دلار برای هر بشکه رسید. بنچ‌مارک نفت آمریکا به بیشترین رشد ربع سالانه خود از ربع دوم سال ۲۰۱۶ تا کنون دست یافته بود.

نفت برنت، بنچ‌مارک جهانی نفت که دیروز با سقوطی ۸۵ سنتی یا ۱.۵ درصدی (در ساعت ۱۸:۱۹ به وقت جهانی) در قیمت ۵۵.۹۴ دلار برای هر بشکه بسته شده بود امروز هم با سقوطی۲۶ سنتی یا نیم درصدی به قیمت ۵۵.۸۶ دلار برای هر بشکه رسید. نفت برنت در ربع سوم سال ۲۰ درصد سود را به دست آورده بود که بیشترین سود آن در ربع سوم سال از ۲۰۰۴ تا کنون است. هفته گذشته قیمت نفت برنت تا ۵۹.۴۹ دلار هم بالا رفت.

تحلیل‌گر نفتی پتروماتریکس، اولیور جاکوب می‌گوید: من معتقدم بالاتر رفتن از مرز ۶۰ دلار، برای نفت برنت بسیار مشکل خواهد بود.

قیمت‌های نفت در هفته گذشته به دنبال تنش‌های ایجاد شده در کردستان عراق پس از همه‌پرسی استقلال کردستان و تهدید ترکیه بستن خط لوله صادرات نفت شمال عراق به بندر سیهان این کشور در دریای مدیترانه، بالا رفته بود.

تحلیل‌گران می‌گویند ترکیه تهدید خود را عملی نکرده است.

مریل لینچ از بانک آمریکا در گزارشی گفت: با کاهش ذخایر مازاد نفتی قیمت نفت برنت هر روز بیشتر تقویت می‌شود و آن‌چه اهمیت دارد این است که این افزایش قیمت با محدودتر شدن بازار فیزیکی تقویت می‌شود که این عاملی اساسی است که قبلا وجود نداشت.

اما تحقیق رویترز در روز جمعه نشان داد که تولید نفت اوپک در ماه گذشته افزایش یافته است که بیشتر آن مربوط به تولید بیشتر عراق و همچنین لیبی بوده است.

هرچند افزایش تولید لیبی عمر کوتاهی داشت. طبق گفته یک مهندس در محل و یک منبع از لیبی، بزرگترین میدان نفتی این کشور، شراره، از روز یکشنبه تعطیل شده است.

تولیدکنندگان نفت خام خاورمیانه نگران این هستند که درصورتی که قیمت نفت از ۶۰ دلار بالاتر برود باعث تشویق به تولید بسیار زیاد نفت شیل شود و دوباره قیمت‌ها افت کنند.