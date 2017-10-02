۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۰:۲۱

محققان انگلیسی پی بردند؛

آلاینده های صوتی ماهی ها را در مقابل شکارچیان آسیب پذیر می کند

به گفته محققان، سروصدای ناشی از پروژه های انسانی نظیر مزارع بادی و گسترش شهرها موجب اختلال در دسته ماهی ها شده و گونه های دریایی را در مقابل شکارچیان آسیب پذیرتر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت های انسانی نظیر حمل و نقل و ساخت و ساز موجب ایجاد سروصدای زیادی می شود و انتقال اصوات در اب هم سریع تر از هوا است.

همبستگی و هماهنگی بین دسته ماهی ها برای حفظ آنها در مقابل شکارچیان دریایی و تبادل اطلاعات اجتماعی ضروری است.

محققان دانشگاه بریستول انگلستان تاثیر سروصدای ناشی از ساخت و ساز زیرساخت های دریایی نظیر مزارع بادی را بر ۴۵۰ ماهی بررسی کردند.

محققان مشاهده کردند در طول پخش اصوات مربوط به ساخت و ساز، هماهنگی ماهی ها در مقایسه با زمان پخش اصوات عادی دریا کمتر بود.

کریستوس یونو، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «مطالعه ما یکی از معدود مطالعاتی است که نحوه تاثیر آلاینده های انسانی را بر رفتار دسته ماهی ها بررسی کرده است.»

به گفته محققان، تغییر در رفتار ماهی ها به هنگام قرارگیری در معرض سروصدا بیانگر این حقیقت است که آنها در مقابل شکارچیان آسیب پذیرتر خواهند بود، چراکه رفتار هماهنگ در قالب دسته های بزرگ بسیار در جلوگیری از خورده شدن سودمند است.

