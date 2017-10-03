برگزاری پنجمین همایش رهروان زینبی در مسجد زینبیه اعظم زنجان

حجت الاسلام جعفر جنتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زنجان به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی مطرح است و باید شعور حسینی در منش افراد تداعی کند.

وی از برگزاری پنجمین همایش رهروان زینبی ۱۲ محرم در زینبیه اعظم زنجان خبر داد و گفت: این همایش در سایر بقاع متبرکه شهرهای استان برگزار می شود.

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: تجمع بزرگ رهروان زینبی برای پنجمین بار در ساعت ۱۵ روز سه شنبه دوازدهم محرم در راستای همنوایی با حضرت زینب(س) در استان زنجان برگزار می شود.

جنتی با بیان اینکه این مراسم با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه و زینبیه اعظم برگزار می شود، تصریح کرد: در بیش از ۵۰ بقعه و امامزاده همایش رهروران زینبی برگزار می شود.