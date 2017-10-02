شناسایی پروتئینی که علائم آنفلوانزا را بهبود می بخشد

به گزارش خبرنگار مهر، پروتئین موسوم به retrocyclin-۱۰۱ (RC-۱۰۱) پروتئینی منحصربه فرد است که نه تنها خود ویروس آنفلوانزا را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه التهاب مضر ناشی از ویروس را نیز هدف قرار می دهد.

دنیل پرانتنر، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه مریلند آمریکا، در این باره می گوید: «ما فکر می کنیم این پروتئین می تواند منجر به تولید داروی قوی برای مقابله با این بیماری و در کل مقابله با التهاب شود.»

در این مطالعه، تیم تحقیق تاثیرات RC-۱۰۱ را بر سلول های انسانی و در مدل حیوانی آنفلوانزا با استفاده از موش ها، بررسی کردند.

محققان بعد از مطالعه سلول های ایمنی انسان دریافتند RC-۱۰۱ دارای دو تاثیر مثبت است.

اول اینکه مانع از عفونی شدن سلول ها از طریق ویروس آنفلوانزا می شود؛ دوم اینکه، مسیر التهابی که در پس اکثر علائم عفونت آنفلوانزا هست، نظیر تب، درد، بیحالی و دشواری در نفس کشیدن را مسدود می کند.

به گفته پرانتنر، این عملکرد دوگانه منحصربه فرد است.

همچنین در مدل حیوانی نیز مشخص شد که موش های درمان شده با RC-۱۰۱ کمتر دچار علائم شدید آنفلوانزا شدند و میزان مرگ و میرشان نیز کاهش یافت.

در بین گروه کنترل، ۹۰ درصد موش ها مردند؛ در بین گروه دریافت کننده RC-۱۰۱، تنها ۲۰ درصد مردند.