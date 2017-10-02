بدهی ۱۵هزار و ۲۶۳میلیاردی وزارت بهداشت/ تراز مثبت مالی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی دوشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، به وضعیت سلامت در کشور پرداخت و افزود: در بسیاری از آمارها و نظر سنجی ها، رضایتمندی مردم از طرح تحول سلامت ۸۵ درصد گزارش شده است.

وی ادامه داد: هیچ کشوری در دنیا نتوانسته هزینه های پرداختی مردم در حوزه سلامت را در یک سال، بیش از ۵ درصد کاهش دهد اما با اجرای طرح تحول سلامت، پرداختی مردم در یک سال، ۱۶.۸ درصد کاهش یافت که معادل کاهش هزینه ۲۱ هزار تومانی برای خانوارها در ماه و معادل ۴۰ درصد یارانه های نقدی است.

حریرچی افزود: در طرح تحول سلامت، ۱۶ میلیون خدمات بستری و ۱۵۰ میلیون خدمات سرپایی ارائه شد. همچنین، هزینه های کمرشکن سلامت، ۰.۵۷ درصد کاهش یافت و در سال های ۹۴ و ۹۵، ۹۱۰ هزار نفر از مردم، کمتر دچار هزینه های کمر شکن در حوزه سلامت شدند.

وی گفت: در حال حاضر، ۲.۳۲ درصد از مردم کشور، دچار هزینه های کمر شکن در حوزه سلامت هستند و بر اساس قانون برنامه های چهارم و پنجم و ماده ۷۸ برنامه ششم، باید این هزینه ها به کمتر از یک درصد در کل جمعیت برسد.

حریرچی با عنوان این مطلب که رشد تعرفه ها در سال ۹۴ صفر درصد بود، افزود: به اذعان مدیرکل منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، توانستیم با پرداخت دو هزار میلیارد تومان بیشتر، از ۱۰ هزار میلیارد تومان دریافت های غیرقانونی و غیرمتعارف از مردم، جلوگیری کنیم.

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا، حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد از اعتبارات حوزه سلامت از دو محل دولت و بیمه و همچنین جیب مردم و حدود ۷ تا ۸ درصد نیز از محل بیمه های تکمیلی و خیریه ها، تامین می شود.

وی گفت: حدود ۴۰ سال در کشور، پرداختی مردم در حوزه سلامت، بیش از ۵۰ درصد بود و فقط ۳۰ کشور در دنیا چنین وضعیت نامناسبی داشتند. دولت و بیمه ها در ایران حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد از هزینه های حوزه سلامت را تامین می کردند و اگر می خواهیم هزینه های پرداختی مردم در حوزه سلامت کاهش یابد، دولت و بیمه ها باید ۶۰ درصد از هزینه های حوزه سلامت را تامین کنند.

حریرچی افزود: در دو سال اول اجرای طرح تحول سلامت، سهم دولت و بیمه ها از تامین هزینه های حوزه سلامت به ۵۱ درصد افزایش یافت.

وی گفت: در برنامه های چهارم و پنجم توسعه مکلف بوده ایم که هزینه های پرداختی مردم را به ۳۰ درصد و در برنامه ششم به ۲۵ درصد کاهش دهیم. بیمه ها منابع خود را از دو محل حق بیمه و پرداخت نیابتی دولت بجای اقشار آسیب پذیر مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و ۹ میلیون بیمه شده جدید تامین می کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت اظهارداشت: یکی از راهکارهای پایداری منابع در حوزه سلامت، افزایش ظرفیت پرداخت اقتصاد ملی به حوزه سلامت است و با رشد اقتصادی در سالهای اخیر، وضعیت دولت و بیمه ها بهبود می یابد. دومین راهکار پایداری منابع در حوزه سلامت، مدیریت بهینه منابع است.

وی افزود: وزارت بهداشت در حال حاضر ۱۵ هزار و ۲۶۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بدهی به بخش های دارویی، لوازم مصرفی پزشکی، تجهیزات پزشکی، قراردادهای تامین غذا، پرسنلی و کارانه دارد اما از سوی دیگر، ۱۸ هزار و ۸۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان طلبکار است که این نشان دهنده تراز مثبت مالی ۳۶۰۰ میلیارد تومانی وزارت بهداشت است.

حریرچی ادامه داد: تراز مثبت مالی وزارت بهداشت با وجود بهره مندی مردم از خدمات بهداشتی و درمانی، یک دستاورد بزرگ برای نظام سلامت است. بطوریکه ۱۱ هزار و ۹۴۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از ۴ بیمه اصلی مطالبه داریم.

وی افزود: در طرح تحول سلامت، کنترل هزینه ها خوب بوده اما باید بهتر شود. ضرورت دارد که منابع حوزه سلامت به منابع پایدار متصل شود تا در صورت روی کار آمدن هر رئیس جمهوری یا وزیری، خدشه ای به طرح تحول سلامت وارد نشود.