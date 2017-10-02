خبرگزاری مهر- گروه استانها: تالابهای استان لرستان ازجمله تالابهای یازدهگانه معروف پلدختر بر روی آهکهای خردشده لنداسلاید سیمره قرار دارند که حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار سال پیش ایجادشدهاند، تالابهای ۱۱ هزارسالهای که این روزها در معرض انقراض قرارگرفتهاند.
مرگ تدریجی تالاب «گری بلمک»
تالاب «گری بلمک» بهعنوان بزرگترین تالاب لرستان پیش از تغییر کاربری به اراضی کشاورزی بیش از ۶۰۰ هکتار مساحت داشته است و در حال حاضر با مرگ تدریجی این تالاب به گفته کارشناسان کمتر از یکپنجم وسعت آن قابلیت احیا شدن دارد.
داستان ناخوش احوالی این روزهای تالاب «گری بلمک» را از هر طرف که نگاه کنی، به یک جا می رسی، «فعالیت های تخریبی انسان»...
حیات ۱۱ هزار ساله ای که طبیعت با دست سخاوت خود ارزانی انسان ها کرده، امروز به دست خودمان مرگ تدریجی را تجربه می کند، یک روز با آتش سوزی و روز دیگر با زراعت...
تالاب «گری بلمک» که هزاران سال پناهگاه گونه های مختلفی از پرندگان، آبزیان و ... بوده، امروز خود نیازمند به پناه است، آتش سوزی هایی که به گفته مسئولان منشاء انسانی دارد؛ نیزارها و مراتع اطراف تالاب «گری بلمک» را می سوزاند تا حیات این تالاب بیش از پیش در معرض نابودی قرار گیرد.
از سوی دیگر تغییر کاربری این تالاب به اراضی کشاورزی به شیوه دیگری جان «گری بلمک» را می گیرد تا سودجویی انسان ها محیط زیست بسیاری از گونه های با ارزشی که در تالاب ها زندگی می کنند را با خطر مواجه کند.
بازهم آتش به جان «گری بلمک» افتاد
نعمتالله دستیاری فرماندار پلدختر در گفتوگو با خبرنگار مهر از وقوع آتشسوزی برای چندمین در نیزارهای حاشیه تالاب «گری بلمک» این شهرستان خبر داد.
وی گفت: این آتشسوزی برای چندمین بار رأس ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه دوشنبهشب در نیزارهای اطراف تالاب «گری بلمک» شهرستان پلدختر رخ داد.
فرماندار پلدختر افزود: بهمحض اطلاع از وقوع آتشسوزی در نیزارهای تالاب «گری بلمک» گروهی از نیروهای واحد آتشنشانی شهرداری پلدختر و مأموران اداره حفاظت محیطزیست این شهرستان در محل حادثه حاضر شدند.
دستیاری گفت: طبق بررسیهای انجامشده مشخص است که این آتشسوزیها منشأ انسانی دارد و افرادی برای تعرض به اراضی تالاب اقدام به آتش زدن نیزارهای اطراف آن میکنند.
دستگاه قضایی با متخلفان برخورد کند
وی افزود: بهمنظور حفاظت و حراست از منابع طبیعی و ملی نیاز است که برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی با عوامل این آتشسوزیها برخورد جدی شود تا شاهد این اتفاقات تلخ در منابع ملی نباشیم.
فرماندار پلدختر که خود در محل حادثه حضور داشت از اداره منابع طبیعی و نیروی انتظامی شهرستان خواست عوامل این آتشسوزیها را شناسایی و با آنها برخورد جدی کنند.
دستیاری گفت: مراجع قضایی با متهمان و عوامل تخریبکننده و متعارض به اراضی تالابها برخورد جدی کنند تا درس عبرتی برای سودجویان و سایرین باشد.
