دهه اول مهر تمام شد، خبری از سود سهام عدالت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دولت از مدتها قبل صحبت از پرداخت سود سهام عدالت به مشمولان تا پایان شهریورماه سال جاری داده بود؛ به خصوص اینکه بعد از رونمایی از سامانه سهام عدالت در اسفندماه سال گذشته از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور؛ تب وعده و وعید برای پرداخت سود سهام بالا گرفت.

دولت از مدتها قبل اعلام کرده بود که قصد دارد سود سهام عدالت را حداکثر در شهریورماه سال جاری پرداخت کند و به خصوص در دوران انتخابات هم، مانور بسیاری بر روی مبلغ این سود داده بود و همین موضوع را به عنوان یکی از وعده‌های خود در دوران انتخابات به مردم اعلام می‌کرد؛ در حالیکه دولت دوازدهم، این وعده را تا این لحظه محقق نکرده و به نظر هم نمی رسد که به این زودی‌ها، قصد داشته باشد که سود سهام عدالت را پرداخت نماید.

همین چند روز پیش بود که جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی وعده داد که تا پایان هفته گذشته(هفته اول مهرماه) مرحله اول سود سهام عدالت را به حساب مشمولان واریز کند، اما حتی این هفته هم سپری شد و خبری از پرداخت سود سهام عدالت به مردم نیست.

از سوی دیگر، هستند عده‌ زیادی که مشمول دریافت سهام عدالت در ده سال گذشته تاکنون نشده‌اند و به این امید هستند که دولت با پرداخت مرحله اول سود سهام، زمینه‌ساز ثبت‌نام های جدید شود؛ اما به نظر هم نمی رسد که در این رابطه هم خبری باشد و دولت قصد داشته باشد که به این زودی، ثبت نام جدیدی برای دریافت سود سهام عدالت داشته باشد.

وعده جهانگیری برای پرداخت سود سهام عدالت چه بود؟

اسحاق جهانگیری اسفندماه سال گذشته در مراسم رونمایی از سامانه سهام عدالت گفت: امروز می‌توان گفت سهام عدالت به معنای این است که ۵۰ میلیون نفر از شهروندان این کشور مالک بخشی از دارایی های دولت هستند و این افراد از محل سود کارخانه‌ها و تخفیفی که مقام معظم رهبری به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ارائه دادند، حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بابت خرید این سهام واریز کرده اند و ارزش امروز این دارایی بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان است. بنابراین می توان با افتخار گفت که ۵۰ میلیون از مردم ایران با اقدامی که تاکنون صورت گرفته ۵۵ هزار میلیارد تومان دارایی از دولت جدا کرده و به مالکیت خود درمی آورند.

وی به این نکته هم اشاره کرده بود که با اقدامی که ظرف ۴ ماه آینده(پایان فصل بهار ۹۶) انجام خواهد شد، این ۵۵ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تا سال ۹۶ تبدیل خواهد شد. یعنی اگر کسری که اعلام شده پرداخت شود، این عدد به ۱۰۰ هزار میلیارد خواهد رسید و این رقم از دارایی دولت به مردم منتقل شده و مردم مالک این دارایی خواهند بود. دیگر اینطور نیست که مردم تنها یک کاغذ داشته باشند؛ بلکه می توانند خرید و فروش کرده و از سود سالانه آن استفاده کنند. ضمن اینکه در مدیریت بنگاه هایی که مالک آن هستند دخالت کرده و حقوق دولت به سهامداران سهام عدالت در سال آینده(۹۶) منتقل خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: رئیس جمهور دستور داده وزارت اقتصاد روی این پروژه وقت کافی گذاشته و ساماندهی و بسته کاملی برای سهام عدالت فراهم آورد که این سامانه امروز نهایی شده که بر اساس فهم و درک اینجانب از مقام معظم رهبری برای این بسته حمایتی از ایشان کمک خواهیم خواست و با مجوزی که صادر خواهد شد سایر موانع برطرف می شود و سال ۹۶ سال جشن این کار بزرگ خواهد بود.

وعده های جهانگیری در حالی است که امروز، یک نیمه به علاوه ده روز از سال هم گذشته است و هنوز خبری از پرداخت سود سهام عدالت هم نیست، چه رسد به اینکه خرید و فروش آن آزاد بوده و موانع آن برطرف شده باشد.

وعده خاکستری پرداخت سود سهام عدالت تا پایان شهریورماه

میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی، ۲۲ شهریورماه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که سود سهام عدالت مشمولان را تا پایان شهریورماه واریز خواهد کرد؛ وعده ای که محقق نشده است و مردم بسیاری را چشم انتظار گذاشت است.

وی اعلام کرده بود که مرحله اول سود سهام عدالت بین ۶۵ تا ۱۵۰ هزار تومان تا پایان نیمه اول سال جاری پرداخت خواهد شد؛ اما امروز که یازده روز از مهرماه هم گذشته است، هنوز اطلاعیه رسمی سازمان خصوصی سازی برای واریز سود سهام عدالت اعلام نشده است. به خصوص اینکه هفته گذشته جعفر سبحانی، مشاور این سازمان وعده پرداخت در پایان هفته قبل و پیش از تعطیلات تاسوعا و عاشورا را داده بود.

حال باید منتظر ماند و دید که در نهایت، دولت کی به وعده خود عمل کرده و سود سهام عدالت را به حساب مشمولان واریز خواهد کرد.