به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عزیزپور قبل از ظهر سه شنبه در آئین توزیع و معارفه شهردار هیدج با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کربلا و دفاع مقدس، افزود: مشکل عمده شورا و شهرداری ها در کشور، منابع پایدار درآمدی است.

عزیزپور خواستار اقدام شهردار و شورای شهر هیدج برای تحقق منابع پایدار درآمدی شد و اظهار داشت: به دلیل درآمدهای ناپایدار و مقطعی مانند عوارض ارزش افزوده، ساخت و ساز و فروش تراکم، با چالش های بسیاری در این زمینه مواجه هستیم.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری زنجان شرط مدیریت نوین را حرکت به این سمت با تکیه بر اقتصاد مقاومتی دانست و بیان کرد: اولین شرط تحقق این هدف، جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی است.

عزیزپور استفاده از ظرفیت های مالی و شفاف سازی مالی را از دیگر شرایط تحقق حرکت به سمت درآمدهای پایدار عنوان کرد و گفت: مجموعه گردشگری لاله هیدج، به عنوان نمونه موفق این حرکت، باید ظرف سه سال آینده به قطب گردشگری شمالغرب کشور تبدیل شود.

وی خواستار تدوین برنامه پنج ساله شهر هیدج بر اساس نقاط قوت و ضعف و شرایط منطقه ای شد و افزود: در تدوین این برنامه، موضوعات مهمی مانند، افزایش جمعیت شهری، کاهش جمعیت روستایی بر اساس سرشماری اخیر مورد ملاحظه قرار گیرد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری زنجان، تبدیل تهدید به فرصت ها را از دیگر شرایط تدوین برنامه های شهری عنوان کرد و گفت: سونامی بیکاری در کشور در حال حرکت به سمت جلو است و تا سال ۱۴۰۰، بالغ بر پنج میلیون و پانصد هزار بیکار خواهیم داشت که برای رفع این مشکل مدیران شهری نیز باید این سونامی را مدیریت کنند.