اهدای بیش از چهار میلیارد تومان نذورات به حسینیه اعظم زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از حسینیه اعظم زنجان، محمدجواد غم‌پرور با اشاره به اینکه بسیاری از مردم اقدام به اهدای وجه نقدی قربانی‌های نذری خود به حسینیه اعظم می‌کنند، اظهار کرد: در ۱۰ روز گذشته از محرم سال جاری وجوه نقدی ۲ هزار و ۲۹۲ راس گوسفند به حسینیه اعظم اهدا شده است.

وی تعداد گوسفندان زنده اهدا شده توسط مردم به حسینیه اعظم زنجان را چهار هزار و ۶۵۷ راس اعلام کرد و افزود: ۲ هزار و ۱۱ راس گاو و گوسفند هم در مسیر دسته عزاداری این مسجد ذبح شده است.

رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان ادامه داد: جمع گوسفندان نذری اهدا شده در محرم سال‌جاری به این حسینیه ۸ هزار و ۹۶۰ راس بوده است.

غم‌پرور از توزیع بیش از ۴۳ هزار پرس غذا در ایام محرم و روزهای هشتم و نهم و دهم در بین عزاداران، بیمارستان‌ها، سرای سالمندان و مؤسسات خیریه کودکان بی‌سرپرست خبر داد و گفت: ۱۸ هزار و ۲۲۵ بسته حلوای نذری هم در بین عزاداران توزیع شده است.

وی ادامه داد: در دهه محرم سال‌جاری ۳۴ هزار و ۷۹۸ بیمار از خدمات درمانی دارالشفای حسینیه اعظم زنجان در بخش‌های مختلف از جمله پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص و خدمات دندانپزشکی، رادیولوژی، آزمایشگاهی، خدمات پرستاری، مامایی و … بهره‌مند شده‌اند.

رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان ضمن تشریح محل هزینه کرد نذورات مردمی افزود: امور عمرانی، فرهنگی، خریداری تجهیزات مورد نیاز و هزینه‌های نگهداری از جمله مهمترین موارد هزینه‌کرد این نذورات به شمار می‌رود.