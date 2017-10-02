۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۳:۰۴

رایزنی ترامپ برای اعلام پایبند نبودن ایران به برجام

منابع آگاه می گویند ترامپ در حال مذاکره برای عبارت پردازی در مورد اعلام پایبند نبودن ایران به برجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، دولت «دونالد ترامپ» در راستای راهبرد جدید خود در مورد ایران، پایبند نبودن این کشور به برجام را اعلام خواهد کرد.

منابع آگاه می گویند مقامات کاخ سفید در حال رایزنی در خصوص عبارت هایی هستند که ترامپ قرار است با آنها، پایبند نبودن ایران به توافق هسته ای را اعلام کند.

قرار است این اقدام در راستای راهبرد جدید کاخ سفید در خصوص ایران و با تعیین چارچوب جدیدی در خصوص تصمیم ترامپ انجام گیرد.

بر این اساس هر چند اقدام احتمالی ترامپ مخالفانی نیز دارد اما این گروه از مخالفان ناچارند، خود را با واقعیتی که در حال رخ دادن است تطبیق دهند.

«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با «گلوبال پولیتیکو» گفت: علیرغم تهدیدهای رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن برجام، شانس اینکه این توافق در سال آتی همچنان برقرار باشد، بیش از ۵۰ درصد است.

وی همچنین تاکید کرد زیان ناشی از این اقدام به خود آمریکا برخواهد گشت چرا که به این ترتیب توانایی ایالات متحده به عنوان شریکی قابل اعتماد در مذاکرات بین المللی زیر سوال می رود.


 

