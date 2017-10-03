بغداد حادثه تروریستی در «لاس وگاس» آمریکا را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، دفتر نخست وزیری عراق با صدور بیانیه ای حادثه تروریستی شهر لاس وگاس آمریکا را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه دفتر نخست وزیری عراق آمده است: انجام این عملیات تروریستی توسط داعش بار دیگر لزوم تقویت تلاش های بین المللی برای مبارزه با تروریسم را یادآور شد.

در ادامه بیانیه این دفتر آمده است: عراق در حال حاضر مشغول نبرد با تروریسم است و در این مسیر دستاوردهای فراوانی را به دست آورده است. برهمین اساس، حمایت جامعه جهانی از بغداد در زمینه مبارزه با تروریسم بسیار ضروری است.

گفتنی است، کلانتر لاس ‌وگاس اعلام کرد: شمار تلفات تیراندازی در این شهر به ۵۹ کشته و ۵۲۷ زخمی افزایش یافته است. حال ۱۵۰ زخمی هم وخیم است.

در همین رابطه رسانه ها از تعطیل شدن فرودگاه این شهر خبر می دهند.

گفته می شود پروازهای فرودگاه بین المللی مک کاران لاس وگاس آمریکا به علت ورود فردی مسلح به یکی از گیت های امنیتی متوقف شده است.

گروه تروریستی داعش مسئولیت این حادثه را برعهده گرفت.