ارتش یمن مواضع سعودی ها در نجران را موشک باران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «المسیره»،‌ یگان موشکی انصار الله یمن دیروز (دوشنبه) مواضع نظامیان سعودی در نجران را هدف قرار دادند.

یک منبع امنیتی به المسیره گفته که نیروهای پشتیبانی ارتش و انصار الله یمن موفق شدند چندین تجمع نظامیان سعودی را در «المخروق»،‌«الطویل»، «السدیس»، «الفواز» و بلندی های «رجلا» هدف حملات موشک کاتیوشا قرار دهند که بر اساس این گزارش این حملات با دقت بالا به اهداف اصابت کرده است.

پیشتر یک منبع نظامی در وزارت دفاع یمن به اسپوتنیک گفته بود که دو خودروی زرهی عربستان در شرق منطقه الفواز منهدم و یک خودرو نظامی عربستان نیز در پی شلیک یک موشک هدایت شونده به سوی پایگاه «الشرفه» در همان منطقه در آتش سوخته است.

حملات توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی یمن به مواضع مزدوران وابسته به عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن نیز در نزدیکی گذرگاه «الخضرا» در نجران ادامه داشته و نیروهای وابسته به کنگره مردمی یمن هم تجمع نظامیان هادی را در «التبه الرمیله» در نزدیکی این گذرگاه هدف قرار داده اند.