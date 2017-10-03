مجوزهای سرمایه گذاری باید طی ۱۰ روز در هرمزگان صادر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی بر لزوم بهره‌مندی مردم هرمزگان از مزایای وجود صنایع بزرگ در این استان تاکید کرد و گفت: در این راستا جلسه‌ای با مدیران تمامی ۱۶ واحد صنعتی بزرگ مستقر در هرمزگان خواهیم داشت تا دغدغه مردم را به آنها منتقل کنیم و این صنایع نیروی انسانی مورد نیاز خود را از میان افراد بومی و ساکن در استان هرمزگان تامین کنند.

همتی در نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان هرمزگان با بیان اینکه رونق تولید و ایجاد اشتغال از محوری‌ترین مطالبات مردم است، عنوان کرد: دولت دوازدهم پاسخگویی به این مطالبه مهم مردم را در اولویت قرار داده است و مدیران باید در این راستا همراهی و همکاری لازم را داشته باشند.

وی هرمزگان را استانی سرشار از استعداد و فرصت برای کار و تولید دانست و افزود: مجموعه عظیمی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در هرمزگان وجود دارد که می‌توان با استفاده از آنها اشتغال بسیاری ایجاد و بیکاری را کاهش داد.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری هرمزگان باید به خوبی معرفی شود، تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول در استان باید طی مدت هفت تا ۱۰ روز مجوزهای لازم جهت سرمایه‌گذاری را برای افراد متقاضی صادر کنند و صرف شدن زمان بیشتر جهت صدور مجوز سرمایه‌گذاری از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست.

همتی با بیان اینکه از منابع تسهیلات بانکی باید در مسیر درست و در جهت تحقق اهداف اشتغال و سرمایه‌گذاری استفاده شود، اظهار داشت: در این راستا نیاز است نظارت و راستی آزمایی لازم صورت گیرد.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: مدیران استان باید متناسب با مطالبات مردم در جهت ایجاد اشتغال گام‌های اساسی بردارند و ما نیز حامی مدیران موفق و دستگاه‌هایی که خروجی موفقی داشته باشند خواهیم بود اما در صورت عدم موفقیت دستگاهی، دست ما برای حمایت از مدیر آن مجموعه بسته است و در جهت بهبود وضعیت تغییراتی صورت می‌گیرد.

همتی با بیان اینکه در سال جاری ۷۱۶ میلیارد تومان از ردیف‌های مختلف جهت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در هرمزگان اختصاص یافته است، اضافه کرد: باید از فرصت این تسهیلات ارزان قیمت برای ایجاد اشتغال بهره برد و همچنین مهارت آموزی و ارائه آموزش‌های لازم به نیروی کار در هرمزگان نیز مورد توجه قرار گیرد.