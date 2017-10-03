به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، وزارت خارجه آمریکا احتمالا امروز سه شنبه فرمان کاهش دو سوم از دیپلمات های خود در هاوانا را اعلام خواهد کرد.

این فرمان در ادامه ادعایی صادر می شود که روز جمعه مطرح شد مبنی بر اینکه آمریکا کاهش بیش از نیمی از کارکنان سفارت خود در کوبا را خواستار است و اینکه به اتباع خود درباره سفر به این کشور هشدار داده است.

بهانه آمریکا برای چنین اقدامی دریافت گزارش هایی مبنی بر بروز مشکلات جسمانی برای ۲۰ نفر از دیپلمات های مستقر در هاوانا عنوان می‌شود.

به ادعای آمریکایی ها، این مشکلات جسمانی که دامنه آنها از عوارض مغزی تا مشکلات شنیداری گسترده می شود؛ ناشی از وسیله صوتی است که دولت کوبا برای آسیب رساندن دیپلمات های آمریکایی نصب کرده است!

با این حال، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا از تداوم رابطه دیپلماتیک با کوبا خبر داد.

گفتنی است از سر گیری رابطه دیپلماتیک میان طرفین بعد از گذشت بیش از ۵۰ سال از دستاوردهای دولت «باراک اوباما» رئیس جمهوری قبلی آمریکا عنوان می شود که معلوم نیست زیر سایه ترامپ چقدر دوام بیاورد.