به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خدابخش بعد از مدتها اختلاف با سرمربی تیم ملی سرانجام روز گذشته به اردوی تیم ملی بازگشت و تمرینات خود را در کنار سایر نفرات دعوت شده آغاز کرد.

خدابخش تصمیم دارد در وزن ۸۰- کیلوگرم یا همان سوم المپیکی به کار خود در تیم ملی ادامه دهد و همین موضوع باعث شده وی نتواند در مسابقات گرندپری پیش رو شرکت کند.

وی در وزن چهارم المپیکی با ۲۶۰ امتیاز جایگاه هفتم رنکینگ را در اختیار دارد و با تصمیم جدید مبنی بر حضور در یک وزن پائین تر، طبق قانون WT اجازه حضور در تورنمنت های گرندی پری را ندارد.

طبق این قانون، تنها تکواندوکارانی که رنکنیگ یک تا ۳۱ را دارند به این دست تورنمنت ها دعوت می شود. بعد از تغییر وزن، بخش عمده ای از امتیازات وزن قبلی به وزن جدید اضافه خواهد شد.

مهدی بی باک سرمربی تیم ملی با تائید این خبر به خبرنگار مهر گفت: خدابخشی تصمیم دارد در وزن ۸۰- کیلوگرم مبارزه کند و در شرایط فعلی در این وزن رنکنیگ ندارد و نمی تواند به مسابقات گرندپری اعزام شود. او باید به تورنمنت های دیگر اعزام شده و از ابتدای سال ۲۰۱۷ با اضافه شدن امتیازات وزن قبلی، شرایط حضور در این رقابتها را پیدا کند.

البته خدابخش اگر بخواهد در اولین دوره رقابتهای گراند اسلم تکواندو شرکت کند، می تواند در رقابتهای انتخابی که دوم آذرماه در «ووشی» چین شرکت کرده و با کسب یکی از مدالهای طلا، نقره و برنز جواز حضور در این مسابقات را کسب کند.