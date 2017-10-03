۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۸:۵۴

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملکشاهی:

۵۰۰ تن گردو در شهرستان ملکشاهی برداشت شد

ایلام-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملکشاهی گفت: ۵۰۰ تن گردو در شهرستان ملکشاهی برداشت شده است.

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان ملکشاهی با توجه به وضعیت آب وهوایی یکی از مهمترین مناطق استان ایلام برای توسعه کشت باغات است.

وی گفت: خوشبختانه روند کشت باغات در شهرستان افزایش یافته است، در همین ارتباط ۳۱۳ هکتار از باغات شهرستان به کشت گردو اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: هم اکنون بردشت این محصول در شهرستان در مراحل پایانی است و بیش از ۵۰۰ تن گردو در شهرستان برداشت شده است.

حسینی افزود: این میزان گردو به ارزش بیش از پنج میلیارد ریال روانه بازارهای مصرف می شود.

وی افزود: توسعه کشت باغات گردو در شهرستان باعث اشتغالزایی دو هزار نفر شده است.

کد مطلب 4103041

