۵۰۰ تن گردو در شهرستان ملکشاهی برداشت شد

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان ملکشاهی با توجه به وضعیت آب وهوایی یکی از مهمترین مناطق استان ایلام برای توسعه کشت باغات است.
وی گفت: خوشبختانه روند کشت باغات در شهرستان افزایش یافته است، در همین ارتباط ۳۱۳ هکتار از باغات شهرستان به کشت گردو اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: هم اکنون بردشت این محصول در شهرستان در مراحل پایانی است و بیش از ۵۰۰ تن گردو در شهرستان برداشت شده است.
حسینی افزود: این میزان گردو به ارزش بیش از پنج میلیارد ریال روانه بازارهای مصرف می شود.
وی افزود: توسعه کشت باغات گردو در شهرستان باعث اشتغالزایی دو هزار نفر شده است.
