اجداد کروکدیل ها در اروپا می زیسته اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میل آنلاین، هم اکنون در آب های اطراف قاره اروپا و انگلیس هیچ گونه خزنده خطرناکی زندگی نمی کند. اما ۱۶۳ میلیون سال قبل کروکدیلی به نام «هیولای Melksham » در این آب ها زندگی می کرده است.

فسیل این حیوان ۳ متری در سال ۱۸۷۵ میلادی در منطقه ویلتشایر کشف شده و از آن زمان تاکنون در موزه طبیعی لندن نگهداری می شود. اما تا به حال ماهیت آن کشف نشده بود. به هر حال کروکدیل باستانی در آب های گرم و کم عمق دریاهای قاره اروپا می زیسته است.

این گونه منقرض شده آرواره ها و فکی قدرتمند و دندان های متعددی داشت تا بتواند از طعمه های بزرگ را ببلعد. جالب آنکه موجود باستانی، یکی از ترسناک ترین حیوانات درنده عصر خود بوده است.

گروهی از محققان دانشکده علوم زمین شناسی در دانشگاه ادینبرا تحقیقات روی این فسیل را انجام داده اند.

کشف فسیل کروکدیل باستانی در انگلیس درحالی اتفاق می افتد که هم اکنون بیشتر کروکدیل ها در آسیا، آفریقا، آمریکا و استرالیا زندگی می کنند.