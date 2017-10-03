  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۹:۱۶

بررسی فسیل ۱۶۳ میلیون ساله؛

اجداد کروکدیل ها در اروپا می زیسته اند

اجداد کروکدیل ها در اروپا می زیسته اند

محققان با کشف ماهیت یک فسیل متوجه شده اند ۱۶۳ میلیون سال قبل در آب های اطراف انگلیس کروکدیلی خطرناک زندگی می کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میل آنلاین، هم اکنون در آب های اطراف قاره اروپا و انگلیس هیچ گونه خزنده خطرناکی زندگی نمی کند. اما ۱۶۳ میلیون سال قبل کروکدیلی به نام «هیولای Melksham » در این آب ها زندگی می کرده است.

فسیل این حیوان ۳ متری در سال ۱۸۷۵ میلادی  در منطقه ویلتشایر  کشف شده و از آن زمان تاکنون در موزه طبیعی لندن نگهداری می شود. اما تا به حال ماهیت آن کشف نشده بود. به هر حال کروکدیل باستانی در آب های گرم و کم عمق دریاهای قاره اروپا می زیسته است.

این گونه منقرض شده آرواره ها و فکی قدرتمند و دندان های متعددی داشت تا بتواند از طعمه های بزرگ را ببلعد. جالب آنکه موجود باستانی، یکی از ترسناک ترین حیوانات درنده عصر خود بوده است.

 گروهی از محققان دانشکده علوم زمین شناسی در دانشگاه ادینبرا تحقیقات روی این فسیل را انجام داده اند.

کشف فسیل کروکدیل باستانی در انگلیس درحالی اتفاق می افتد که هم اکنون بیشتر کروکدیل ها در آسیا، آفریقا، آمریکا و استرالیا زندگی می کنند.

کد مطلب 4103048
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها