کیفیت هوای هفت منطقه از مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد در صبح روز سه شنبه با شاخص۱۰۶ در شرایط ناسالم قرار دارد.

رضا اسماعیلی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه های خیام شمالی، آوینی، سمزقند، امامیه، سرافرازن ، مفتح، کریمی در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد افزود: بیشترین میزان آلودگی از ایستگاه سرافرازان با شاخص۱۲۴در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

وی تاکید کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده منواکسیدکربن و دی اکسید نیتروژن بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته افزوده شده است.

اسماعیلی بیان کرد :توصیه می شود افراد حساس شامل بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند و از شهروندان تقاضا می شود در صوررت امکان از تردد با خودروهای شخصی در مناطق مرکزی و پرترافیک شهر خودداری کنند.