  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۹:۱۴

رئیس مرکز پایش آلاینده های مشهد خبر داد؛

کیفیت هوای هفت منطقه از مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

کیفیت هوای هفت منطقه از مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

مشهد- رئیس مرکز پایش آلاینده های مشهد گفت: کیفیت هوای روز سه شنبه هفت منطقه از مشهد در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد در صبح روز سه شنبه با شاخص۱۰۶ در شرایط ناسالم قرار دارد.

رضا اسماعیلی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه های خیام شمالی، آوینی، سمزقند، امامیه، سرافرازن ، مفتح، کریمی در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد افزود: بیشترین میزان آلودگی از ایستگاه  سرافرازان با شاخص۱۲۴در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

وی تاکید کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده منواکسیدکربن و دی اکسید نیتروژن بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته افزوده شده است.

اسماعیلی بیان کرد :توصیه می شود افراد حساس شامل بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان  فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند و از شهروندان  تقاضا می شود در صوررت امکان از تردد با خودروهای شخصی در مناطق مرکزی و پرترافیک شهر خودداری کنند.

کد مطلب 4103049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها