ورود ۳۴۱ هزار زائر به مشهد در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی

به گزارش خبرنگار مهر ،مهدی فروزان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از تاریخ هفتم تا دهم مهرماه که مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی بود ۳۴۱ هزار و ۴۷۶ زائر به مشهد سفر کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد رشد داشته است.

وی افزود: تعداد افرادی که از طریق خطوط هوایی فرودگاه شهید هاشمی نژاد وارد مشهد شدند ۵۴ هزار و ۲۰۸ نفر بوده که رشدی چهار درصدی نسبت به سال قبل داشته است.

مدیر کل هماهنگی امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی گفت: در این مدت ۷۳ هزار و ۹۰۰ نفر به وسیله حمل و نقل ریلی که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد داشته است به دومین کلان شهر کشور سفر کردند.

وی با اشاره به تعداد مسافرانی که از طریق خودروهای شخصی به مشهد آمده اند ادامه داد: طبق آمار ثبت شده ۱۵۶ هزار و ۹۴۸ نفر با خودروی شخصی وارد مشهد شدند که دو درصد رشد را نسبت به سال مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.

فروزان در خصوص زائرانی که از طریق حمل و نقل جاده‌ای وارد مشهد شدند ابراز کرد: این حوزه نیز ۵۶ هزار و ۴۲۰ نفرر را شامل می شود که سه درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.