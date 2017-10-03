  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۹:۲۸

پیونگ یانگ:

پیمان دفاعی واشنگتن-سئول توطئه حمله به کره شمالی است

پیونگ یانگ می گوید هدف اصلی پیمان دفاعی ۲ جانبه میان آمریکا و کره جنوبی آن است که هر وقت شرایط مهیا شد کره شمالی را هدف تهاجم خود قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس، کره شمالی در شصت و چهارمین سالگرد عقد پیمان دفاعی واشنگتن-سئول، این توافق رلا محکوم و آن را توطئه ای برای حمله به پیونگ یانگ توصیف کرد.

در همین راستا، روزنامه دولتی «رودونگ سینمون» کره شمالی نوشت: هدف آمریکا از عقد این پیمان ۲ جانبه، تهاجم علیه کره شمالی در هر زمان ممکن است.

گفتنی است در این معاهده قید شده چنانچه هر یک از طرفین با خطر حمله خارجی مواجه بود، مداخله طرف دیگر اجتناب ناپذیر می‌شود.

این معاهده در اول اکتبر ۱۹۵۳ و ۲ ماه بعد از پایان جنگ ۲ کره منعقد شد.

 گفتنی است از ۶ سپتامبر که کره شمالی ششمین بمب اتمی خود را آزمایش کرده، اوضاع در شبه جزیره کره رو به وخامت نهاده است تا آنجا که جنگ لفظی آمریکا و کره شمالی به صحن سازمان ملل نیز کشیده شد و رهبران ۲ کشور مقابل چشم جهان یکدیگر را با الفاظی مانند دیوانه روانی یا مرد موشکی خطاب کردند.

مریم خرمایی

