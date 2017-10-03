ضرورت استفاده و ترویج روش های نوین آبیاری در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مرادی امروز در بازدید از طرح های آبیاری شهرستان مهران افزود: یکی از مهمترین بخش های کشور در بخش کشاورزی بحث آب است که با توجه به شعار اقتصاد مقاومتی نیازمند آبیاری با روش های نوین هستیم.

وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی برنامه های گسترده ای برای ترویج آبیاری های نوین در سطح کشور دارد و در این بین برنامه ها مختلفی در سطح استان ایلام و به خصوص شهرستان مهران و دهلران دنبال می کند.

وی تصریح کرد: حوزه آب و خاک کشاورزی در استان ایلام طی سال های آینده با اجرای طرح های نوین آبیاری متحول می شود.

اکبری افزود: برنامه های گسترده وزارت جهاد کشاورزی برای آبی کردن زمین های دیم شهرستان مهران و دهلران با توجه به ظرفیت های موجود در این دو شهرستان با جدیت پیگیری می شود.

وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی با توجه به توسعه شبکه‌های آبیاری برنامه‌ریزی منسجمی داشته و در این زمینه دشت‌های مرز مهران در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.