شرکت۱۵۰۰نفرازمددجویان زندان های کردستان در آزمون های فنی وحرفه ای

به گزارش خبرنگارمهر، اسحاق ابراهیمی امروز سه شنبه در کمیته اشتغال زندان های استان در سنندج گفت: بسیاری از مددجویانی که در زندان های استان نگهداری می شوند به دلیل عدم اشتغال و درآمد کافی مرتکب جرم شده و روانه این مراکز شده اند.

وی عنوان کرد: موضوع مذکور به عنوان یک آسیب اجتماعی اهمیت توجه به اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در مدت زمان تحمل حبس را آشکار می کند.

وی آمار بازگشت مجدد به زندان را یکی از آیتم های مهم در ارزیابی میزان اثربخشی برنامه های اصلاحی و تربیتی در زندان ها دانست و اظهارداشت: بر کسی پوشیده نیست که معضل بیکاری یکی از مهمترین دلایل وقوع جرم در جامعه است که چنانچه زندان ها بتوانند برنامه های اصلاح و تربیتی به ویژه فعالیت های حرفه آموزی را به درستی در خصوص مددجویان اجرا کنند دیگر شاهد بازگشت مجدد این افراد به زندان نخواهیم بود.

مدیرکل زندان های کردستان از برنامه ریزی های صورت گرفته برای توسعه رشته های جدید فنی و حرفه ای در زندان های این استان خبر داد و اضافه کرد: خوشبختانه با تعامل خوبی که میان زندان ها و مراکز فنی و حرفه ای استان وجود دارد همواره شاهد گسترش برنامه های اشتغالزایی و حرفه آموزی در این مراکز هستیم.

ابراهیمی ادامه داد: در همین راستا با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در آینده نزدیک مددجویان زندان های استان تحت آموزش رشته های جدید فنی و حرفه ای قرارخواهند گرفت.

وی از شرکت هزار و ۵۰۵ نفر از مددجویان زندان های استان در آزمون های فنی و حرفه ای و صنایع دستی در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد هزار و ۱۲۷ نفر معادل ۷۵ درصد از شرکت کنندگان پس از بررسی نتایج آزمون حدنصاب لازم را کسب و برای آنها گواهینامه های معتبر فنی و حرفه ای صادر شد.

وی به محقق شدن تعهدات زندان های استان در حوزه حرفه آموزی زندانیان اشاره و بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی هایی که در ابتدای سال صورت گرفت مراکز اصلاحی و تربیتی استان می بایست تعدادی از مددجویان را با شرکت دادن در کلاس های فنی و حرفه ای دارای مهارت می کردند که خوشبختانه آمارها حاکی از این است که تعداد زندانیانی که در ۶ ماهه اول سال جاری دارای مهارت شدند بیشتر از تعهدی است که در ابتدای سال پیش بینی شده بود.

گفتنی است، در این جلسه روسای زندان های استان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در راستای اشتغال و حرفه آموزی زندانیان، به بیان راهکارهای خود برای توسعه حرفه آموزی در مراکز اصلاحی و تربیتی استان پرداختند.