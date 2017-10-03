به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ایران پس از چند هفته تعطیلی به دلیل حضور تیم ملی فوتسال ایران در بازی‌های داخل سالن آسیا در عشق آباد ترکمنستان، از فردا چهارشنبه از سر گرفته می‌شود و وارد هفته دوازدهم و ماقبل پایانی نیم فصل اول خود خواهد شد.

تیم فوتسال آتلیه طهران قم که یکی از ۲ نماینده قم در لیگ برتر فوتسال است روز چهارشنبه ۱۲ مهر از ساعت ۱۸ در سالن شهید حیدریان قم میزبان تیم آذرخش هرمزگان است و امیدوار است با پیروزی در این بازی، رتبه خود در جایگاه چهارم جدول لیگ برتر را حفظ کند.

آتلیه طهران قم با ۱۱ بازی و ۱۸ امتیاز در رده چهارم جدول ۱۴ تیمی لیگ برتر فوتسال قرار گرفته است و تیم آذرخش بندر عباس با همین تعداد بازی و ۱۰ امتیاز تیم یازدهم جدول است و اگر تیم میزبان بتواند روز چهارشنبه حریف خود را شکست دهد فاصله خود را با تیم‌های پایین‌تر افزایش می‌دهد یا در بدبینانه‌ترین حالت حفظ می‌کند.

تیم آذرخش هرمزگان نیز که در جمع تیم‌های قعر جدولی قرار گرفته طی چند هفته نتایج خوبی گرفته و امتیازات زیادی جمع آوری کرد اما مشکلات داخلی و مالی در باشگاه آذرخش هرمزگان سبب شده عملکرد فنی این تیم تحت تأثیر قرار گیرد و روند رو به رشد این تیم در جدول متوقف شود.

آذرخش در حالی تیم یازدهم جدول است که با محدوده سقوط جدول فقط ۲ امتیاز فاصله دارد و امیدوار است نیم فصل را با رتبه‌ای در خور شأن خود به پایان برساند اما اهداف تیم آتلیه طهران قم در بازی فردا کاملاً متفاوت است و آن‌ها می‌خواهند فاصله خود را با تیم رده سومی تأسیسات دریایی تهران کم کنند.



شاگردان سید وحید غیاثی در آخرین بازی خود توانسته‌اند در مسابقه‌ای معوقه از هفته اول در روزی که چند بازیکن تأثیرگذار خود را در اختیار نداشتند برابر تیم مقاومت قرچک پیروز شوند و اکنون با توجه به این که تیمی تازه وارد به لیگ برتر محسوب می‌شوند در جایگاه مناسبی قرار گیرند.



باشگاه آتلیه طهران قم از تماشاگرانش خواسته است در این بازی در سالن شهید حیدریان قم حاضر شوند و به یاری این تیم بپردازند.

آخرین تمرین تیم آتلیه طهران قم امروز سه‌شنبه برگزار می‌شود و کاروان تیم آذرخش هرمزگان نیز امروز وارد قم می‌شود.