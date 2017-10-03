سرهنگ محمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی و دستگیری قاتل جوان پاوه ای خبر داد و گفت: در پی تلاش های فروان پلیس قاتل دامدار پاوه ای با درایت و تیزبینی پلیس شهرستان روانسر در دام قانون گرفتار شد.

فرمانده انتظامی شهرستان روانسر تصریح کرد: بعد از مرگ مشکوک دامدار پاوه ای در بخش کوزران استان کرمانشاه و کشف سرنخ های به دست آمده از موردی مشکوک در شهرستان روانسر موضوع به صورت ویژه در دستور کار نیروهای این شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: پلیس آگاهی روانسر با تحقیقات و پیگیری های به عمل آمده و با استفاده از روش های خاص پلیسی وتلاش های شبانه روزی خود درنهایت موفق به شناسایی قاتل شد.

قنبری در تشریح جزئیات این اتفاق گفت: ماجرا یک فرد اهل شهرستان پاوه که دارای تعدادی احشام، نزد یک چوپان در شهرستان روانسر بوده است، در چند روز گذشته طی یک تماس تلفنی از سوی قاتل از منزل خارج می شود.

وی افزود: در پی تماس فوق قاتل بدلیل اختلاف مالی، مقتول را به بهانه تسویه حساب به شهرستان روانسر کشانده و سپس در مسیر بخش ماهیدشت به کوزران و با سلاح شکاری مورد هدف قرار می دهد. خودروی این شخص هم که آغشته به خون بوده در دولت آباد کرمانشاه پیدا می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان روانسر ادامه داد: قاتل پس از ارتکاب جرم به سنندج فرار می کند که پلیس شهرستان روانسر با استفاده از سرنخ های به دست آمده توانست هویت قاتل که اهل روستاهای بخش مرکزی شهرستان روانسر است و معامله شخصی با مقتول داشته را شناسایی و سپس وی را دستگیر کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه محل قتل در حوزه استحفاظی پلیس شهرستان نبود پرونده در صلاحیت دادگاه استان قرار گرفت و قاتل با قرار قانونی روانه زندان شد.

لازم به ذکر است، چندی پیش یک فرد اهل شهرستان پاوه که تعدادی احشام نزد یک چوپان در شبانکاره شهرستان روانسر داشته طی یک تماس تلفنی از منزل خارج می شود و دیگر باز نمی گردد. پاسگاه شبانکاره هم در ابتدا اعلام مفقودیت وی را اعلام می کند، اما پس از چند روز جسد این شخص را در جاده ماهیدشت به طرف کوزران پیدا می کنند.