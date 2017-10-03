شارژر بی سیم باتری خودرو از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، مدتی است عرضه دستگاه های شارژ بی سیم باتری در بازار به حل این مشکل کمک کرده است. با اتصال قطب های مثبت و منفی باتری های خالی شده به شارژرهای بی سیم می توان آنها را مجددا راه اندازی کرد تا خودرو به مقصد برسد و بتوان باتری آن را عوض کرد.

یکی از انواع این شارژرها BC۲WBD نام دارد که ظرفیت آن ۲ تا ۶ آمپر بوده و دارای سه پورت برای شارژ باتری های ۱۲ ولتی است. قیمت این شارژر بی سیم ۳۰ دلار و وزن آن حدود ۷۷۰ گرم است. این شارژر در برابر آب و گرد و خاک و رطوبت مقاوم است.

BC۲۵BS شارژر باتری بی سیم دیگری است که دو مدل آن از ظرفیت ۱۵ یا ۲۵ آمپر برخوردارند. این دستگاه حدود ۲۲۰ گرم وزن دارد و با استفاده از نمایشگر ال سی دی می توان فرایند شارژ را بر روی آن مشاهده کرد. این دستگاه در سه حالت سریع، متوسط و کند باتری را شارژ می کند و ۷۹ دلار قیمت دارد.

در نهایت شارژر بی سیم خورشیدی سان وی با ظرفیت ۲ آمپر و وزن ۶۸۰ گرم ۳۸ دلار قیمت دارد و با ذخیره سازی انرژی خورشیدی می تواند برق مصرفی خودرو را تامین کند.