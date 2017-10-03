سهام آسیایی رشد کرد؛ دلار تقویت شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در معاملات امروز، ام‌اس‌سی‌آی که بزرگترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه در خارج از ژاپن است، ۰.۳ درصد رشد کرد و ضررهای قبلی در بازار آسیایی را جبران کرد.

شاخص بورس نیکی ژاپن هم ۰.۹ درصد به ارزش خود افزود. ادامه تاثیرات ین تضعیف شده باعث شد این شاخص به بالاترین میزان خود از ماه آگوست تا کنون برسد.

در همین حال سهام استرالیایی تحت فشار سهام انرژی و مصرف‌کننده، ۰.۵ درصد لغزش داشت. سهام انرژی هماهنگ با قیمت‌های ضعیف‌تر نفت خام ۱.۲ درصد سقوط کرد.

همانطور که انتظار می‌رفت، بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در سطح بسیار پایین ۱.۵ درصد ثابت نگاه داشت و اعلام کرد پول محلی قوی‌تر باعث کندتر شدن اقتصاد می‌شود و فشار بر قیمت‌ها را محدود می‌کند.

شاخص دلار که ارزش این پول سبز را در برابر ۶ ارز رقیب آن می‌سنجد، با رشدی ۰.۳ درصدی به رقم ۹۳.۸۵۶ رسید. شاخص دلار در معاملات امروز به بالاترین سطح خود از ۱۷ آگوست رسید.

یورو هم در مواجهه با بزرگترین بحران ساختاری اسپانیا در یک دهه اخیر، پس از رفراندوم استقلال کاتالونیا که در روز یکشنبه به خشونت کشیده شد، با افتی ۰.۲ درصدی به نرخ ۱.۱۷۰۶ دلار رسید. کاتالان‌ها راه را برای جدایی طلبی از اسپانیا، حتی در همین هفته، باز گذاشته اند.

دلار در مقابل رقیب ژاپنی خود هم ۰.۳ درصد رشد کرد و به نرخ ۱۱۳.۱۳ ین رسید که از بالاترین مقدار دوماهه خود یعنی ۱۱۳.۲۶ ین که در هفته گذشته به آن دست یافته بود، فاصله زیادی ندارد.

تغییرات پیشنهاد شده در قانون مالیات آمریکا و احتمال این که دونالد ترامپ فردی جنگ‌طلب را به ریاست بانک مرکزی منصوب کند، باعث افزایش قیمت دلار شده است.