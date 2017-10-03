آتش نشانی قزوین ۱۱۲۰ نفرساعت به شهروندان خدمات ارائه کرد

ابوالفضل ذوالقدر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای خدمات بهتر و سریع تر به شهروندان و به خصوص عزاداران حسینی، از پنجم تا نهم مهر ماه سال جاری و بر اساس جدول زمان بندی خروج هیات ها و دسته های مذهبی، این سازمان اقدام به استقرار ۳۰ دستگاه خودروی آتش نشانی، گروه های عملیاتی و گشت‌های پیاده و سیار در مسیر تردد و تجمع عزاداران حسینی کرد.

وی اضافه کرد: در مجموع بیش از ۱۳۰ نفر آتش نشان به همراه خودرو های سبک و نیمه سنگین و موتورسیکلت کار خدمات رسانی به شهروندان را انجام دادند تا در صورت بروز حادثه در کمترین زمان ممکن در محدوده استقراری خود به خدمت رسانی بپردازند.

ذوالقدر محل‌های استقرار کارکنان سازمان آتش نشانی قزوین را امامزاده حسین (ع)، سه راه خیام، میدان آزادی، مزار شهداء، کوچه محمدیه، امامزاده علی (ع)، سه راه انصاری، چهار راه بازار، محله آخوند، بی بی شهربانو، آمنه خاتون، سه راه شهربانی، چهار راه شهداء، سلطان سید محمد و مقابل مسجد شهید ثالث عنوان کرد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی قزوین در ادامه با اشاره به زمان استقرار کارکنان آتش نشانی در این ایام به میزان هزار و ۱۲۰ نفر ساعت، افزود: آتش نشانان ایستگاه های هشت گانه شهر نیز در این مدت در آماده باش کامل بوده و در پنج روز کاری در ۴۴ عملیات مختلف امداد و نجات و اطفاء حریق شامل ۲۶ حریق و ۱۸ حادثه حاضر شدند و نسبت به ارائه خدمات به شهروندان اقدام کردند.

وی در خصوص دیگر اقدامات این سازمان در ماه محرم بیان کرد: با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین و ستاد ساماندهی برنامه های ماه محرم، قبل از شروع این ماه کارشناسان واحد پیشگیری از حریق و حوادث سازمان آتش نشانی به مدت ۱۰ روز با حضور در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین نسبت به ارائه آموزش‌های ایمنی به متولیان تکایا، مساجد و حسینیه‌های اقدام و مجوز و دستورالعمل های ایمنی لازم برای هر کدام از این اماکن صادر کردند.