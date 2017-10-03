دامپزشکی قزوین پیشگام در ذبح بهداشتی دام

سید بهمن نقیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آنجا که بهترین مکان برای کشتار دام، کشتارگاههای صنعتی است که به واسطه امکانات موجود در آنها نظارت دقیق شرعی و بهداشتی بر دامهای کشتاری به مناسبترین شکل ممکن صورت میگیرد، ولیکن باتوجه به اینکه نذورات دامی با توجه به آداب و رسوم مذهبی در خارج کشتارگاه ذبح می شوند، به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از این کار دامپزشکی قزوین موفق شد بیش از هفتاد درصد از ذبح دام های سبک را با ابزار ذبح دام طراحی شده توسط یکی ازهمکاران اداره کل دامپزشکی استان قزوین انجام و موفق به جمع آوری حدود نیم تن خون دام های نذری شود.
وی افزود: در خصوص ذبح دام سنگین در جلساتی که با هیات امناء بقاع متبرکه امامزادگان استان برگزار شد موفق به هماهنگی و انتقال ذبح بیست درصد از دام سنگین نذری عزاداران به کشتارگاه صنعتی شد که این امر برای شروع موفقیت بزرگی است تا محیط زیست شهری از آسیب مصون و سلامت عزاداران حسینی از حیث انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام به مخاطره نیفتد.
مدیرکل دامپزشکی استان قزوین گفت: از آنجایی که همچنان در مراسم مناسبتی همانند عید سعید قربان و همچنین ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان شاهد کشتار دام در سطح معابر عمومی هستیم، این ادارهکل با تجهیز و اعزام اکیپهای ناظر نسبت به بازرسی بهداشتی و نظارت شرعی بر کشتار دامها اقدام میکند.
نقیبی تصریح کرد: ممانعت از جاری شدن خون دامهای نذری بر روی زمین که مشکلات شرعی، بهداشتی، زیستمحیطی، اجتماعی، اقتصادی و ...در پی دارد و از جمله مهمترین ویژگی به کارگیری این دستگاه بوده است که امید میرود طی سالهای آتی و در ایام مشابه، حجم استفاده از این دستگاه برای ذبح دام در کشور افزایش یافته و دیگر ذبحی در کف خیابانها و معابر عمومی ومسیر هیئت های مذهبی انجام نگیرد.
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