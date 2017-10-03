رئیس دانشگاه علوم پزشکی خواهم ماند/ شهر دوستدار سالمند ساخته شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه صبح سه شنبه در نشست خبری هفته سالمند در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص استعفا دادن خود، گفت: قبل از سفر حج از وزیر اجازه گرفتم که بروم وزیر هم قصد ماندن نداشت ولی پس از رای اعتماد خوب مجلس به وزیر من در سفر حج بودم و زمانیکه برگشتم گروهی برای خودشان برنامه ریزی کردند.

وی تصریح کرد: جلسه ای بیش از ۱ ساعت با وزیر داشتم تا با استعفای من موافقت کند و چنین شد اما موضوعی که هست، کسی نیاید که باعث پس رفت وضعیت دانشگاه شود زیرا حاصل زحمت های حدود ۳۰ هزار نفر پیشرفت های امروز است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: به درخواست وزیر ۴ نفر را پیشنهاد دادم که در این مدت هم لطف گروه های مختلف شامل حال من شد.

ایمانیه یادآور شد: در جلسه اساتید دانشگاه از گروه های مختلف سیاسی حضور داشتند و برای خیلی افراد جای تعجب بود.

وی تاکید کرد: ۲ جلسه با استاندار داشتم و استاندار اعلام کرد که موافق تغییر در علوم پزشکی نیستم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: با احترام به دیگران فعلا رئیس دانشگاه خواهم بود و باید از هرگونه اختلاف و دودستگی جلوگیری شود و اجازه نداد که دشمنان خوشحال شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طبق آمار سال ۹۵ حدود ۱۰.۱ درصد معادل ۴۵۰ هزار نفر از جمعیت فارس سالمند است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: در حوزه آموزش سلامت کارهای زیادی انجام شده و ۷۴ درصد از جمعیت سالمند فارس سالانه یک مرتبه مراقبت بهداشتی دریافت می کنند.

ایمانیه در بحث درمان سالمندان نیز گفت: بیمارستان شهید فقیهی به عنوان بیمارستان دوستدار سالمند طراحی شده و در حال تکمیل است و ۶۰ درصد مراقبت های بهداشتی نیز مربوط به سالمندان است.

وی یادآور شد: یکی از مباحث پزشک خانواده نیز توجه به سالمندان است که پاداش ویژه نیز دریافت می کنند و ۸۲ درصد هم خدمات سلامت را دریافت کرده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: بیش از سال ۴ هزار سرطان سینه در مرکز بررسی و تشخیص سرطان در شیراز شناسایی شده است.

ایمانیه تاکید کرد: ساخت شهر دوستدار سالمندان در شیراز یک اولویت است که همگان باید همکاری لازم را داشته باشند.