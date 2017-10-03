یک مرکز فرماندهی داعش در الرقه در کنترل نیروهای دموکراتیک سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الیوم السابع»، گزارش ها حاکی است که نیروهای دموکراتیک سوریه موسوم به «قسد» موفق شده اند کنترل یک مرکز فرماندهی گروهک تروریستی داعش در شهر الرقه در شمال سوریه را به دست بگیرند.

بر اساس این خبر نیروهای کُرد دموکراتیک سوری با حمایت جنگنده های ائتلاف آمریکایی ضد داعش ۹۰ درصد از شهر الرقه مرکز خلافت خود خوانده داعش را آزاد کرده و هنوز تروریست ها بخش هایی از مرکز این شهر را در اشغال خود دارند.

نیروهای دموکراتیک سوری در این عملیات تجهیزات مخابراتی و سلاح های تروریست ها را که در این پایگاه فرماندهی باقی مانده بود مصادره کرده اند. کابار دریک یکی از فرماندهان میدانی نیروهای قسد اعلام کرده که این نیروها در حال حاضر در منطقه النهضه هستند که یکی از مناطق راهبردی گروهک تروریستی داعش به شمار می رفته و یکی از اصلی ترین مراکز انبار سلاح آنها به شمار می رود.