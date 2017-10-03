تحریم های آمریکا محبوبیت مادورو را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، بر اساس یک نظرسنجی در ونزوئلا،‌ میزان محبوبیت نیکلاس مادورو رئیس جمهوری چپگرا پس از اعمال تحریم های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه این کشور افزایش یافته و به ۲۳ درصد رسیده است.

محبوبیت مادورو در ماه ژوئیه ۱۷ درصد بود که با اعمال تحریم های آمریکا ۶ درصد در ماه سپتامبر افزایش نشان می دهد.

افزایش محبوبیت رئیس جمهوری ونزوئلا پس از آن صورت می گیرد که در اثر تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه این کشور و ۴ ماه اعتراضات ضد دولتی خشونت بار، محبوبیت مادورو به شدت کاهش یافته بود.

یافته های دیگر این نظرسنجی نشان می دهد که ۵۲ درصد پاسخگویان با تحریم های ایالات متحده آمریکا مخالفت کرده اند.

همچنین ۵۷ درصد پاسخگویان به این نظرسنجی با استفاده از «گزینه نظامی» برای تغییر در ونزوئلا مخالفت کرده اند، موضوعی که دونالد ترامپ در ماه اوت مطرح کرده بود و از سوی کشورهای منطقه محکوم شد.

با وجود افزایش محبوبیت مادورو در ماه سپتامبر، با این حال محبوبیت او نسبت به زمان آغاز ریاست جمهوری اش در سال ۲۰۱۳ کاهش یافته است. این کاهش به طور عمده ناشی از بحران اقتصادی ناشی از تورم سه رقمی است.

این نظرسنجی که در ماه سپتامبر و از ۱۰۰۰ نمونه صورت گرفته است نشان می دهد که ۸۶.۹ درصد پاسخگویان وضعیت کشور را نامناسب ارزیابی کرده اند.