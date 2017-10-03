لزوم وجود نگاه بسیجی مابانه در آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر سید محمد بطحایی در همایش صبحگاهی بسیجیان حوزه ستادی اظهار کرد: در سال ٥٩چیزی از نهال جمهوری اسلامی نمی گذشت که هجمه سنگین جنگ تحمیلی به ایران اسلامی شروع شد.

وی ادامه داد: چیزی حدود دوبرابر جنگ های جهانی بر ما تحمیل شد و آن ها حتما تصور هم نمی کردند با مقاومت ٨ساله ملتی مواجه شوند که ذره ای از خاکشان را در اختیار دشمن قرار نداد.

بطحایی تاکید کرد: هنوز نهادهای حاکمیتی قوام پیدا نکرده بود، نیروهای نظامی انسجام پیدا نکرده بودند و در این بین بسیج نقش بسیاری مهمی را ایفا کرد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: مسئله ای که برای ما مهم است توجه به مختصات فرهنگ بسیجی در تصمیمات وزارت آموزش و پرورش است.

او ادامه داد: هرچقدر بتوانیم این فرهنگ عاشورایی _بسیجی را به عمل دربیاریم، موفق تر عمل کردیم.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: باید دائما این مسیر را رصد کنیم تا بتوانیم دین خودمان را به کسانی که نیستند ادا کنیم.