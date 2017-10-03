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۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۹:۳۸

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی قزوین:

امداد رسانی اور‍ژانس قزوین به ۱۳ مصدوم تصادف ۴خودرو

امداد رسانی اور‍ژانس قزوین به ۱۳ مصدوم تصادف ۴خودرو

قزوین- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین از امداد رسانی اور‍ژانس قزوین به ۱۳ مصدوم تصادف چهار خودرو در اتوبان «قزوین - زنجان» خبر داد.

پیمان نامدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز فوریت های پزشکی استان قزوین در تصادفی که بین چهار خودرو در اتوبان قزوین - زنجان اتفاق افتاده بود، در کمتر از شش دقیقه در محل حاضر شد و مصدومان را درمان کرد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین در این رابطه اظهار کرد: پنج آمبولانس از پایگاه های مختلف در شهرستان تاکستان به محل اعلام شده اعزام شدند که اولین آمبولانس پس از گذشت شش دقیقه در محل حاضر شد و تا رسیدن آمبولانس های بعدی، مسئولیت تریاژ(دسته بندی) مصدومان را بر عهده گرفت.

به گفته وی، ۱۳ مصدوم در این حادثه توسط تیم های فوریت های پزشکی، در محل، درمان اولیه شده  و برای درمان تکمیلی به بیمارستان های شفا و تامین اجتماعی در شهرستان تاکستان اعزام شدند.

نامدار افزود: به لطف خداوند متعال، این حادثه فوتی نداشت.

کد مطلب 4103093

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