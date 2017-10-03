محدودیت ترافیکی جاده ها/۱۲درصد ترددها مربوط به خودروهای سنگین است

به گزارش مهر به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی، سامانه‌های تردد شمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به ‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلاَ ذکر شده،‌ مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد درآنها به ‌روال عادی در جریان است.

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۰۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۸.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۱.۹ درصد ، اوج تردد بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات ۳ الی ۴صبح صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب ‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته

آزادراه کرج – تهران/ آزادراه قزوین – کرج/ آزادراه تهران – کرج/ آزادراه کرج – قزوین/ آزادراه قم – تهران/ آزادراه زنجان – قزوین/ آزادراه ساوه – تهران/ پاکدشت – تهران/ تهران – شهریار/ تهران - پاکدشت

ممنوعیت تردد به دلیل مداخلات جوی

۱- محوررامیان- اولنگ – شاهرود، واقع در استان هایگلستان و سمنان ، از مورخ ۲۹ فروردین۹۵ تا اطلاع بعدی، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.

۲- محور قدیم فسا – داراب، واقع در استان فارس از مورخ ۶ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل آبگرفتگی مسدود می باشد.​

۳- محور جدید استهبان – نی ریز، واقع در استان فارس از مورخ ۹ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.​

۴- محور فرعی شمشک – دیزین، واقع در استان های البرز و تهران، از مورخ ۱۷ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.​

۵- محور دارزین-دهبکری ،واقع در استان کرمان ،از مورخ ۲۵ مرداد ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.​

ممنوعیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای

۱- محور هراز (محدوده پیچ ابتهاج ) ، واقع در استان مازندران، از مورخ ۱۱ مهر لغایت ۸ آذر ۹۶ ، روزهای شنبه از ساعت ۱۲ الی ۱۸، روزهای یکشنبه ،دوشنبه ،سه شنبه، از ساعت ۷ الی ۱۸ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۲ هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه (انجام عملیات در صورت مساعد بودن شرایط جوی) در صورت ، بدلیل اجرای عملیات اصلاح شیب شیروانی راه ، کیلومتر ۸۵ الی ۸۶ ، مسدود بوده وتردد از محورهای فیروزکوه و کندوان انجام می شود.

۲- محور سیرجان – بندرعباس، واقع در استان کرمان، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۱ دی ۹۶، به صورت ۲۴ ساعته ، به‌دلیل اجرای عملیات تعمیر (تعویض) روکش آسفالت، کیلومتر ۶۵ الی ۷۱، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین باند قدیم سیرجان- بندرعباس به صورت دوطرفه انجام می گردد.

​۳- محور گچساران- بی بی حکیمه - رگ سفید، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۱ اسفند ۹۶، بصورت شبانه روزی، بدلیل اجرای عملیات راهسازی، کیلومتر ۳۱ الی ۵۲، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین زیدون-رگ سفید انجام می گردد.

۴- محور دهکویه – شهرپیر-دبیران ، واقع در استان فارس(لارستان) ، از مورخ ۲۵ شهریور لغایت ۲۰ اسفند ماه ۹۶بصورت ۲۴ ساعته، به‌دلیل اجرای عملیات بهسازی، حدفاصل کیلومتر ۲ تا ۱۵، مسدود بوده و فاقد مسیر جایگزین می باشد.

۵- محور بنه گز – عالیشهر، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲ مهر لغایت ۱۵ اسفند ۹۶، بصورت ۲۴ ساعته، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی محور، از کیلومتر ۰ تا ۳۰۰+۴، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین چغادک – عالیشهر انجام می گردد.

محدودیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای تهران و محورهای منتهی به آن

۱- محور کندوان (حدفاصل چالوس تا دهانه شمالی تونل کندوان )، واقع در استان مازندران، از مورخ ۲ مهر لغایت ۳۰ مهر ۹۶، از ساعت ۲ بامداد الی ۱۲، روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه هر هفته، به غیر از روزهای شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور هراز (حدفاصل آمل تا امامزاده هاشم )، واقع در استان مازندران، ا زمورخ ۲ مهر لغایت ۳۰ مهر ۹۶، از ساعت ۲ بامداد الی ۱۲، روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه هر هفته، به غیر از روزهای شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۱۰۳، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور سوادکوه (حدفاصل کمربندی قائمشهر- گدوک )، واقع در استان مازندران، از مورخ ۲ مهر لغایت ۳۰ مهر ۹۶، از ساعت ۲ بامداد الی ۱۲، روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه هر هفته، به غیر از روزهای شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۹۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۴- آزاد راه تهران – قم (حدفاصل عوارضی حرم تا پل فرودگاه امام خمینی (ره) )، واقع در استان تهران، از مورخ ۲ مهر لغایت ۳۰ آبان ۹۶، از ساعت ۸ الی ۱۸، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه و همچنین روز های سه شنبه و پنجشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی در رفورژ میانی، کیلومتر ۰ الی ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می‌شود.

