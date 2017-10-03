ابراهیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هنوز هیچ گزینه ای به طور رسمی و قطعی به عنوان سرمربی تیم کشتی ازاد امید معرفی نشده، اظهار داشت: مدتهاست برخی از قهرمانان اسبق و پیشکسوتان کشتی به عنوان گزینه های سرمربیگری تیم امید معرفی شدند که البته تا به امروز هنوز هیچکس طور رسمی از سوی ما مشخص و معرفی نشده است.

وی ادامه داد: شورای فنی کشتی آزاد عصر امروز سه شنبه تشکیل جلسه خواهد داد تا تکلیف سرمربی تیم امید را روشن کند. ما چندین گزینه در ذهن داریم و قرار است در جلسه امروز هم اگر گزینه ای مد نظر اعضای شورای فنی است، مطرح و بررسی شود.

دارنده چهار مدال طلای قهرمان کشتی جهان افزود: فرصت زیادی تا رقابتهای جهانی امید باقی نمانده و ما باید امروز پرونده انتخاب سرمربی این تیم را ببندیم. طبیعتا تلاش خواهیم کرد بهترین گزینه موجود را مد نظر قرار دهیم و در نهایت با اجماع و همفکری گروهی به انتخاب نهایی برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد ایران برای انتخاب سرمربی تیم امید راس ساعت ۱۵:۳۰ امروز سه شنبه در محل فدراسیون کشتی برگزار خواهد شد.

پیش از این از اکبر فلاح، محمد حسن محبی و علیرضا رضایی به عنوان گزینه های اصلی سرمربیگری تیم امید نام برده شده بود که گویا این نفرات از پذیرش این مسئولیت امتناع کردند، اما گفته می شود احتمال حضور علیرضا رضایی در راس امور تیم امید همچنان وجود دارد.

رقابتهای جهانی کشتی آزاد و فرنگی در رده سنی امید در روزهای ۳۰ آبان تا ۵ آذرماه در شهر بیدگشت کشور لهستان برگزار می شود و این در حالیست که تیم کشتی آزاد ایران همچنان بدون سرمربی است.