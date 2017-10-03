ضرورت افزایش فعالیت روستایی در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی در اولین جلسه شورای اداری استان تهران افزود: بعضا گزارش می‌دهیم که کارهای زیادی کرده ایم بعد که درصد عملکرد را محاسبه می‌کنیم می بینیم که به درصد پایینی رسیده ایم که این شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست.

وی ادامه داد: ما باید با تهیه سند توسعه استان در طی برنامه ششم بگوییم در شهرداری‌ها، در حوزه سلامت و ... چه کارهایی را باید انجام دهیم.

مقیمی افزود: کسانی که مسئولیت می‌پذیریم اگر لحظه ای در سامان دادن به امور مردم غفلت کنیم خداوند به سختی از ما خواهد گذشت و اگر در انجام آن تعلل کنیم گرفتار خواهیم شد.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما باید مسئولیت هایی که به عهده‌مان است و فرمایشات رییس جمهور را مدنظر قرار دهیم و گزارشات عملکردمان را ارائه دهیم. همچنین وظیفه ی دولت حل مسائل اقتصادی مردم است که طبق سند چشم‌انداز باید این مشکلات را حل کنیم.

وی گفت: دستگاههای اجرایی یک سری وظایف ذاتی دارند که با توجه به آن وظایف مسئولیت هایی بر عهده آنهاست ما نیز این وظایف را انجام داده و سازمان برنامه و بودجه نیز گزارشاتی ارائه می دهد و ما نیز بر اساس این گزارشات مدیران را تشویق یا حتی در صورت نیاز جابجا می‌کنیم.

استاندار تهران تصریح کرد: مردم به برنامه های رییس جمهور منتخب رای داده اند و انتظاراتی دارند. ما هم نماینده‌ی دولت هستیم و بایستی این امور را اجرایی کرده و پاسخ‌گوی مردم باشیم.

وی افزود: من در چهارسال آینده مسئولیت مشکلات مردم را می‌پذیرم تا برای حل آن برنامه ریزی کنم. ما وظیفه داریم مشکلات مردم را بشناسیم و درد مردم را حس کنیم. اولین دغدغه‌ی امروز مردم موضوع اقتصاد،‌ معیشت و اشتغال است. ما در سند چشم انداز و طبق برنامه ششم توسعه تکلیف داریم که سالی ۸درصد رشد اقتصادی ایجاد کنیم.

مقیمی ادامه داد: در گذشته توانسته‌ایم به آن برنامه ها دست پیدا کنیم ولی در استان تهران حتما باید به درصد دست یابیم که یکی از روش‌های دستیابی به آن بهره‌وری درست از زمان است.

مقیمی گفت: برای بالا بردن بهره‌وری باید به نیروهای انسانی برنامه بدهیم تا ساعت اداری فعالیت مفیدی داشته باشند. ما در برنامه ششم قرار هست ۹۵۰هزار شغل ایجاد کنیم که تکلیف دولت است و بخشی از این ۹۵۰هزار شغل مربوط به استان تهران است که وظیفه‌ی ماست.

ضرورت توسعه فعالیت روستایی با همکاری ۴هزار عضو شورای شهر

استاندار تهران خاطرنشان کرد: در استان تهران حدود ۴هزار نفر عضو شورا داریم که با هماهنگی و مشورت با آنها باید توسعه و فعالیت روستایی را افزایش دهیم. نقش تولید در رسیدن به اهداف اقتصادی باید بیان شود تا بدانیم دقیقا تولید چه نقشی در شکوفایی اقتصادی دارد.

وی گفت: ما باید عوامل موثر بر تولید را شناسایی کنیم. ما به عنوان دولت، باید شرایطی را فراهم کنیم که سرمایه‌گذار علاقه‌مند سرمایه‌گذاری باشد و مطمئن باشد که سرمایه‌اش از بین نمی‌رود.

وی در پایان افزود: تا روزی که من در استانداری هستم مسئولیت تمام کارها را به عهده می‌گیرم و هرکس ابراز نارضایتی کرد مسئولیتش با من است.