محمد محمدی فرد در گفگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خیران بخشی از انفاق و صدقات خود را به سایر مؤسسات خیریه و مساجد پرداخت میکنند، گفت: بیشترین کمکهای مردم و خیران البرزی به کمیته امداد، در قالب طرحهای صدقات، اکرام ایتام و محسنین و زکات انجام میشود.
وی افزود: خیران و مردم نوعدوست استان البرز، طی ششماهه نخست سال، رقمی معادل ۱۷ میلیارد تومان از طریق کمیته امداد به نیازمندان کمک کردهاند.
محمدی فرد، بیان کرد: کمکهای مردم به کمیته امداد، طی ششماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۳۰ درصدی را نشان میدهد.
مدیرکل کمیته امداد استان البرز با تأکید بر اینکه کمکهای جمعآوریشده از صندوقهای صدقات مطابق جدول سهمبندی و مبتنی بر نیاز جامعه هدف در امور معیشتی، درمان، مسکن، جهیزیه و تحصیل نیازمندان هزینه میشود، گفت: هماکنون حدود ۲۱۷ هزار صندوق صدقات فعال در استان البرز وجود دارد که ۱۹۷ هزار صندوق در اختیار مشترکان خانگی و بقیه در قالب صندوق بزرگ و متوسط در معابر، ادارات، مجتمعهای تجاری و مدارس نصبشدهاند.
وی تعداد حامیان طرحهای اکرام و محسنین را حدود ۳۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: ۳۵ درصد از مجموع کمکهای جمعآوریشده در نیمه نخست سال، مربوط به مبالغ واریزی حامیان بهحساب ایتام و فرزندان مشمول طرح محسنین است.
محمدی فرد گفت: کمیته امداد بهمنظور یاریرساندن به اقشار محروم جامعه و هدایت نیات خیر مردم نوعدوست، طرحهای متنوعی را در جهت فقرزدایی و فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در امور نیکوکاری و دستگیری از نیازمندان به مرحله اجرا درآورده است.
مدیرکل کمیته امداد استان البرز بابیان اینکه سهم کمکهای مردمی در پرداختهای بلاعوض کمیته امداد به محرومان حدود ۳۰ درصد است، یادآور شد: در استان البرز حدود ۲۰ هزار خانواده نیازمند بهصورت دائم از خدمات حمایتی کمیته امداد بهرهمند هستند.
