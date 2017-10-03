۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۵

با پافشاری مجلس؛

طرح تقویت نظام استاندارد به مجمع تشخیص ارسال شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پافشاری بر نظر خود در مورد ماده ای از طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که مورد ایراد شورای نگهبان بود، این طرح را جهت رفع اختلاف به مجمع تشخیص ارسال کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به این طرح در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

کمیسیون مشترک در مورد ماده ۷ این قانون که ماموریت و وظایف سازمان را تعیین می کرد بر نظر قبلی خود اصرار ورزیده بود.

بر اساس ماده ۷ ماموریت ها و وظایف سازمان استاندارد به شرح زیر می باشد:

۱-تعیین، تدوین، به روز رسانی و نشر استانداردهای ملی بر اساس تبصره این ماده فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت به تصویب هیات وزیران می رسد.

نمایندگان با ۱۱۶ رای موافق، ۲۶ رای مخالف، ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در  مجلس بر نظر قبلی کمیسیون اصرار ورزیدند و به این ترتیب این ماده از طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

