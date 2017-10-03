ساخت بزرگترین باتری دنیا در استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، پیش بینی می شود الون ماسک ۱۰۰ روز دیگر بزرگترین باتری دنیا را در جنوب استرالیا رونمایی کند. موسس تسلا اعلام کرده ۵۰ درصد مراحل نصب یک باتری لیتیوم یونی ۱۰۰ مگاواتی ( ۱۲۹ مگاوات ساعتی) تکمیل شده است.

چنین باتری پس از تکمیل، ۳ برابر بزرگتر از واحدهای فعال ذخیره برق خواهد بود.

جالب آنکه پروژه ساخت این باتری از یک زنجیره توییت میان الون ماسک و مایک کانون بروکز میلیاردر استرالیایی به وجود آمد. ماسک در این زنجیره توییت ادعا کرد قابلیت ساخت بزرگترین باتری دنیا در ۱۰۰ روز را دارد.

از سوی دیگر این باتری درحالی ساخته می شود که به دلیل تندبادهای بزرگ، جنوب استرالیا با مشکل قطعی برق دست و پنجه نرم می کند.

شرکت تسلا در ماه جولای مناقصه ساخت یک باتری ۱۲۹ مگاوات ساعتی را در استرالیا برنده شد و طبق محاسبات این باتری در ماه دسامبر تکمیل می شود. در این نقطه از سال در جنوب استرالیا مصرف برق به نقطه اوج می رسد.

تحلیلگران تخمین می زنند هزینه ساخت چنین باتری حدود ۹۵ میلیون دلار خواهد بود. این درحالی است که به گفته ماسک، اگر باتری در موعد مقرر ساخته نشود، شرکت او باید ۵۰ میلیون دلار بیشتر برای ساخت آن هزینه کند.