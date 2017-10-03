به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کارخایی صبح سهشنبه در جلسه هماهنگی رابطان پدافند غیرعامل فرمانداریها و شهرداریهای استان سمنان، به میزبانی استانداری، ضمن بیان اینکه هفته پدافند غیرعامل با شعار «پدافند غیرعامل، حصول اطمینان از مصونیت و آمادگی کشور» از ششم تا دوازدهم آبان ماه خواهد بود، تأکید کرد: برنامههای این هفته به فرمانداریها و شهرداریها، ابلاغشده و انتظار میرود بر اساس محورهای ابلاغی، برنامههای کیفی و کمی متفاوتتر از سال گذشته، برگزار شود تا پدافند غیرعامل جایگاه واقعی خود را در سطوح مختلف اجتماعی پیدا کند.
وی افزود: نتیجه و ثمره برنامههای هفته پدافند غیرعامل، تحقق اهداف پدافند غیرعامل یعنی تقویت زیرساخت در کشور و کاهش سطح تهدیدها و آسیبها در برابر حملات و تهاجم دشمن است.
تهدیدها با فراخور زمان پیچیده و متنوع میشوند
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان بابیان اینکه حوزه و سطح تهدیدات امروزه متنوع و پیچیده است، تأکید کرد: باید با شناخت و انجام اقدامات متناسب، کشور را در برابر انواع تهدیدات مصونسازی کرد و برای تحقق این هدف، آموزش و گفتمان سازی و تبدیل الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل به فرهنگ و باور عمومی نقش اساسی دارد.
کارخایی بیان کرد: تحقق اهداف پدافند غیرعامل، در سایه تعامل، همفکری و همکاری بخشهای مختلف حاصل خواهد شد و باید عرصه ایجاد شود که تمامی ظرفیتها و پتانسیلها و توانمندیهای استان شناسایی و در راستای اهداف پدافند غیرعامل به کار گرفته شود.
وی افزود: اهمیت و جایگاه پدافند غیرعامل اقتضا میکند که در طرحها و برنامههای گذشته توقف نکنیم و برای شرایط و مقتضیات حاضر و حتی توجه به تحولات و تغییرات آینده، ایدهها و پیشنهادها و طرح در برنامههای جدید تدوین و اجرایی شود.
نظر شما