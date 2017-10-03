عامل مرگبارترین تیراندازی تاریخ آمریکا را بهتر بشناسیم

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عصر روز گذشته و در حالیکه آمار قربانیان حادثه تیراندازی لاس وگاس در حال افزایش بود گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را برعهده گرفت اما پلیس فدرال آمریکا ( اف بی آی) اعلام کرد که عامل تیراندازی مرگبار در «لاس وگاس» آمریکا هیچ ارتباطی با گروه های تروریستی بین المللی نداشته است.

این در حالیست که خبرگزاری اعماق وابسته به گروهک تکفیری- وهابی داعش با انتشار خبری مسئولیت تیراندازی در «لاس وگاس» آمریکا را بر عهده گرفته بود.

مقامات آمریکایی پیشتر ارتباط «استفن پادوک» (Stephen Paddock) عامل این حادثه را با گروه‌های تروریستی رد کرده بودند.

استفن پادوک کیست؟

یورو نیوز در گزارشی در معرفی عامل مرگبارترین تیراندازی تاریخ آمریکا می نویسد: استفن پادوک یک بازنشسته که برای قمار بازی اغلب به هتل ها سر می‌زده است. بزرگ شده سان وله در کالیفرنیا که در طی سال های اخیر در مسکیت نوادا در ۸۰ مایلی شمال شرقی لاس وگاس زندگی می کرده است. به زعم برادرش شهروندی «مطیع قانون» که تاکنون خلافی از او سر نزده بوده است.

درباره پادوک چه می‌دانیم

-در اداره پلیس لاس‌وگاس غیر از تخلف معمولی رانندگی چیز بیشتری درباره استفن پادوک ثبت نشده است.

-جسد استفن پادوک در طبقه ۳۲ هتل ماندلی بِی پیدا شد. پلیس و مقامات آمریکایی معتقدند که وی خودکشی کرده است.

- پدر او فردی سابقه دار بوده است. به گزارش رسانه های آمریکایی نام بنیامین پادوک در میان فهرست افرادی دیده می شود که اف بی ای در اواخر دهه ۶۰ میلادی در جست‌وجوی آنها بوده است. او در اوایل دهه ۱۹۶۰ به جرم سرقت از بانک به ۲۰ سال زندان محکوم می شود اما در سال ۱۹۶۸ از زندان می گریزد.

-دست‌کم ۱۰ قبضه مسلسل در اتاق پادوک در هتل ماندلی بِی پیدا شد.

-صبح دوشنبه به وقت محلی، محل اقامت عامل حمله مورد بازرسی و تفتیش قرار گرفت. در خانه وی، اسلحه و مهمات پیدا شد.

-محل زندگی عامل حمله، یک خانه دو طبقه است که در مکانی که بازنشسته‌ها ساکن هستند قرار دارد.

-پلیس وضعیت خانه عامل حمله را خوب، تمیز و عادی معرفی کرد.

-یکی از همسایگان سابق پادوک می گوید که وی یک قمارباز حرفه‌ای و آدمی «عجیب و غریب» بود.

-رسانه‌های آمریکا اعلام کردند که پادوک یک حسابدار بازنشسته بود. مجوز پرواز با هواپیماهای کوچک را نیز داشت و خود صاحب دو هواپیما بود. او همچنین مجوز شکار داشت، پروانه ای که در آلسکا صادر شده بود.

- پلیس پیشتر اعلام کرده بود که در جستجوی یک زن آسیایی تبار به نام «ماری لو دانلی» است که در هنگام تیراندازی همراه فرد مهاجم بوده است اما تحقیقات نشان داد که وی ارتباطی با تیراندازی نداشته است.

-پلیس اعلام کرد که خانم لو دانلی، ۶۲ ساله زمانیکه عامل حمله در هتل ماندلی بِی اتاق گرفت، همراه وی نبوده است. ماموران تحقیق همچنین اعلام کرده‌اند این زن که خانواده مهاجم از وی با عنوان نامزد پادوک نام برده‌اند، خارج از ایالات متحده آمریکا بوده است.

-اریک پادوک برادر عامل حمله به سی بی اس گفت که برادرش چندین اسلحه کمری و احتمالا یک سلاح مخصوص تک تیراندازی داشت.

-برادر عامل این حمله همچنین گفت که برادرش گاهی در لاس‌وگاس قمار بازی می‌کرده است و آخرین بار در زمان طوفان ایرما با برادرش حرف زده است.

-برادرش، وی را یک میلیاردر معرفی کرده که در بخش مستغلات سرمایه گذاری می‌کرده است.

-پلیس فدرال آمریکا اعلام کرده است که عامل حمله لاس‌وگاس ارتباطی با گروه‌های تروریستی بین‌المللی نداشته است.

مواردی که هنوز نامشخص هستند

-انگیزه عامل این حمله نامشخص است.

-این موضوع همچنان نامشخص است که عامل حمله به تنهایی این حمله را برنامه‌ریزی کرده بود یا احتمالا همدستی داشته است.

آمریکا و یک آمار نگران کننده

تیراندازی و خشونت مسلحانه در حالی هر سال جان هزاران آمریکایی را می‌گیرد که لابی قدرتمند اسلحه و حامیان آن در دستگاه‌های اجرایی و کنگره آمریکا از تصویب و اجرای قوانین بازدارنده و ضد حمل آزادانه سلاح در آمریکا، به‌ دلیل منافع شخصی جلوگیری می‌کنند.

بر اساس آمار موسسات آمریکا، شمار کودکانی که در این کشور در معرض خشونت مسلحانه قرار دارند، ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد شده است.

یک مطالعه دیگر در آمریکا نشان می ‌دهد، روزانه حداقل ۷ کودک و نوجوان آمریکایی قربانی استفاده از سلاح گرم می‌شوند. تنها در سال ۲۰۱۱ بیش از ۳ هزار کودک و نوجوان با شلیک گلوله در آمریکا کشته‌ شده‌اند.

آمار واقعی جرم و جنایت در آمریکا توسط دولت و رسانه‌های این کشور سانسور می‌ شود، با این حال طبق آمار رسمی، میزان جرم و جنایت در آمریکا، بیست برابر سایر کشورهای توسعه یافته است.

طبق گزارشها، ۳۰ شهر آمریکا در سال ۲۰۱۶ شاهد افزایش جرم و جنایت بودند. فقط در شهر بالتیمور ۲۱۵ نفر به قتل رسیده اند. در سنت لوئیس ۱۳۶ نفر و در میلواکی ۱۰۴ نفر کشته شده اند.

شهر واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا نیز شاهد افزایش ۴۴ درصدی جرم و جنایت با ۱۰۵ نفر کشته است. تیراندازی در بخش هایی از این شهر تقریباً هر روز اتفاق می افتد.