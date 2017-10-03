درتهران به ثبات جمعیتی رسیدیم/فراموشی بافت فرسوده درنطق آقای وزیر

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی روز سه شنبه که قرار بود به بررسی وضعیت بافت فرسوده در کلانشهر تهران بپردازد، به تشریح وضعیت کیفیت زندگی در تهران پرداخت و رشد جمعیتی در پایتخت را مورد بررسی قرار داد.

آخوندی با بیان اینکه تهران علاوه بر یک کلانشهر، پایتخت ایران نیز هست، گفت: پایتخت بودن تهران را از سایر کلانشهرها متفاوت می کند و سبب می شود مقامات ملی و منطقه ای نسبت به تهران نظر داشته باشند.

وی با بیان اینکه این موضوع که تهران کیفیت و توانایی ایفای نقش پایتخت بودن را دارد، گفت: در زمان هایی این موضوع مورد تردید قرار گرفته و توسط دولت مرکزی بررسی شده است. شما در شورای شهر باید بتوانید از پایتخت بودن تهران دفاع کنید و نقص های موجود را برطرف کنید.

وزیر راه ادامه داد: پایتخت بودن هم برای تهران سود دارد و هم هزینه، شاید در نگاه اول سود آن به چشم آید، اما پایتخت بودن هزینه های زیادی برای شهر تهران داشته است.

وی جدایی کرج از تهران را یکی از اشتباهات گذشتگان دانست و گفت: در تحقیقی که در خصوص مسائل بنیادین شهر تهران انجام شده می توان گفت تهران دو مشکل بنیادین دارد، یک: قابلیت سکونت و دو: قابلیت حرکت. قابلیت سکونت به بحث های آب، هوا، مسکن و مسائل اقتصادی و فرهنگی باز می گردد و قابلیت حرکت انسانها و کالا در شهر است.

آخوندی در ادامه به رکورد صدور پروانه ساخت طی سالهای ۸۹ تا ۹۲ اشاره کرد و گفت: در این سالها به طور متوسط سالی ۱۲۰۰ پروانه ساخت صادر شد که این رقم در سال ۹۲ به ۲۷۰ هزار پروانه ساخت رسید.

وی با اشاره به اینکه بر اساس سرشماری ۳ میلیون و ۳۰۰ خانه در تهران است و این میزان ۱۰ میلیون جمعیت پذیری شهر تهران را افزایش می دهد، گفت: بر اساس طراحی انجام شده، جمعیت پذیری شهر تهران ۱۲.۵ میلیون نفر است که بر اساس افق پیش بینی شده باید ۱۰.۵ میلیون نفر باشد. در حال حاضر ۵۰۰ هزار خانه خالی در تهران است که نشان دهنده عدم تعادل وحشتناک در پایتخت است، اما با تمام این وجود می بینیم افزایش جمعیتی چشمگیری در تهران نداشته ایم.

آخوندی تاکید کرد: آمارها نشان می دهد در تهران ثبات جمعیتی وجود دارد و پایین تر از میانگین ملی رشد داشته، بنابراین می توانیم از این فرصت استفاده کرده و کیفیت زندگی را در پایتخت افزایش دهیم.

روزانه یک میلیون و ۲۵هزار نفر از حاشیه به تهران می آیند

آخوندی با بیان اینکه بر اساس قانونی برای بررسی امکان پذیری زندگی در پایتخت مطالعاتی درباره تهران و کرج صورت گرفت که یافته های خوبی دارد،گفت:پیشنهاد می کنم این مطالعه را یک بار با هم مرور کرده و به فهم مشترکی از مسایل شهر تهران برسیم.

آخوندی در ادامه با اشاره به تحولات جمعیتی تهران گفت: در سال ۱۳۴۵ جمعیت تهران حدود دو میلیون و ۹۸۰ هزار نفر و جمعیت کرج حدود ۴۰ هزار نفر بوده است. در طرح جامعی که آن زمان تصویب شد پیش بینی می شد شهر تهران در سال ۷۰ به ۵ میلیون نفر برسد اما در عمل به ۶.۳ میلیون نفر رسید. اما جمعیت تهران و پیرامون به ۸ میلیون نفر افزایش پیدا کرد ، یعنی حدود ۲.۶ میلیون نفر به پیرامون شهر اضافه شد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: آنچه در تهران اتفاق افتاد کما بیش مطابق طرح جامع بود اما رشد جمعیت پیرامون شهر تهران خارج از طرح بود و این روند تا سال ۹۵ ادامه پیدا کرد. آمار ۹۵ نشان می دهد جمعیت تهران به ۸.۷ میلیون نفر و جمعیت مجموعه شهری تهران شامل استان های تهران و البرز به ۱۶میلیون نفر افزایش پیدا کرد.

وی تفکیک استان تهران و البرز را از خطاهای استراتژیک یادکرد و گفت این جمعیت بین دو استان در جریان است و نمی توان این دو مجموعه را جدا از هم دید.

به گفته آخوندی طی ۵۰ سال جمعیت شهر تهران سه برابر و جمعیت تهران و پیرامون پنج برابر شد که آشفتگی در پیرامون تهران ایجاد کرد.

وی افزود: ما در این مجموعه ۴۶ بخش داریم که تنهادر ۴ بخش اشتغال در خود بخش است و اشتغال مابقی ۴۲ بخش در تهران است؛ از این رو تهران نمی تواند خودش را از پیرامون مصون نگه دارد و کاملا تحت تاثیر پیرامون است.

آخوندی یادآور شد: روزانه یک میلیون و ۲۵ هزار نفر از پیرامون به تهران رفت و آمد می کنند که بخش اعظمی از آنها با بیش از ۵۳۰ هزار خودروی شخصی به تهران می آیند. بنابر این آیا می توانیم نسبت به حمل و نقل یکپارچه تهران و حومه بی توجه باشیم؟

وی ادامه داد: سرانه تخت بیمارستانی در تهران ۳.۲۴ برای هر هزار نفر است که در پیرامون برای هر هزار نفر کمتر از یک تخت است؛ وقتی چنین فقری در پیرامون داریم آیا می توانیم آثار آن را در تهران بررسی نکنیم؟

آخوندی ادامه داد: اگر هیچ تحولی در سیاست گذاری رخ نمی داد و همچنان شهرداری تمایلی به فروش شهرداشت ، دیگر هیچ مشتری برایش نبود. شهری که دارای ۵۰۰ هزار خانه خالی است یعنی دچار عدم تحول وحشتناک شده است.

وی گفت:ما در این منطقه به ثبات جمعیتی نسبی رسیدیم و رشد شتابان جمعیتی دوره های قبل را نخواهیم داشت. این به ما فرصتی می دهد که راجع به کیفیت زندگی، قابلیت سکونت پذیری و امکان حرکت سریع و با کیفیت در این شهر صحبت کنیم.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: در ایران کمتر از دولت محلی صحبت می شود و همه تمایل دارند از عنوان مدیریت شهری صحبت کنند. مدیریت شهری برای خودش منبع مالی تهیه نمی کند و عمدتا تمایل دارد منابع مالی را از دولت مرکزی دریافت کند. این در حالی است که دولت های محلی اهداف و منابع را مشخص می کنند و سپس تقسیم کاری بین دولت ملی و محلی صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: همین موضوع باعث شده وقتی کرج را به استان البرز واگذار کردند اساسا مقامات محلی در تهران هیچ واکنشی نداشتند چون ما اصلا دولت محلی نداشتیم.

آخوندی بزرگترین مسله بنیادین پایتخت را بحث تقسیمات کشوری دانست و گفت: در منطقه شهری تهران در حال حاضر ما ۲۲ شهرستان و ۴۶ بخش و ۶۱ شهر داریم. این روند موجود اگر تغییر رویه ندهد به این مفهوم است که برای ۲۰ سال آینده تقاضا داریم ۲۲ شهر به ۴۴ شهرستان تبدیل شود و تقسیمات خردتر شود که همه آثارش به شهر تهران بر می گردد.

وی تاکید کرد:ما باید راجع به این مسله به فهم مشتترک برسیم که هیچ نقطه ای در کل منطقه شهری تهران بزرگ شامل تهران و البرز نباید باشد که از مدیریت شهری خارج باشد. ما حدود ۱۲۰۰ آبادی داریم که همه آنها مرجع صدور پروانه ساختمانی هستند. در افزایش جمعیتی که طی ۵۰ سال رخ داده تنها ۵ میلیون نفر در تهران بوده و بیش از ۸ میلیون نفر در پیرامون بوده و در "منطقه الفراق" هایی که تحت نظر هیچ شهرداری نبوده است. اگر این اتفاق نیفتد ۱۳ هزار هکتار از اراضی و منابع زیستی تهران از بین خواهد رفت.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره بر ضرورت تفکیک نظام مالیات محلی و ملی گفت: نظام شهری تهران در ۲۰ سال گذشته عادت کرده که تامین مالی اش از صدور پروانه ساختمانی باشد. الان حتی اگر بخواهید این کار را بکنید دیگر مشتری ندارد و بساط تراکم سیار و ... به تدریج جمع می شود. در آخر کار شما می مانید و بدهی های گذشته و هزینه های جاری شهر؛ بنابراین دیگر باید راجع به نظام مالیه جدید فکر کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه تهران به جز حمل و نقل عمومی ریل پایه چاره دیگری ندارد گفت: باید حمل و نقل حومه ای یکپارچه با شهر تهران تعریف کنیم که دو دهه زمان نیاز دارد. بر این اساس در برنامه ششم پیشنهاد کردیم شرکت حمل و نقل حومه ای شهر تهران تشکیل شود.

وی افزود:می توانیم از شبکه راه آهن موجود حداکثر استفاده را بکنیم و برنامه مسترکی با وزارت راه و شهرسازی و شهرداری پیاده سازی کنیم. بر این اساس تقاضا برای مسکن در تهران کاهش پیدا کرده و تعادل بین تهران و حومه عوض می شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عدم تعادل در حوزه مسکن و گفت: ما حدود دو هزار و ۲۰۰ بافت تاریخی، حدود دو هزار بافت مسکونی و حدود هزار و ۸۰۰ بافت مسکونی بی کیفیت را داریم و از یک سو پدیده خانه های خالی را داریم. به نحوی که تنها در منطقه یک بیش از ۳۰ هزار خانه خالی وجود دارد .

آخوندی در ادامه با اشاره به عدم هماهنگی عرضه و تقاضا گفت: وقتی شهرداری شهر رابا اداره یک بنگاه جا به جا گرفته بود قاعدتا افراد به سمت سوداگری می رفتند. الان بیش از ۶۰ درصد معاملات روی واحد های زیر ۷۵ متر صورت می گیرد این در حالی است که میانگین صدور پروانه برای واحد های ۱۰۰ متری بوده است.

وی عنوان کرد: مجموعه شهری تهران برای اسکان جمعیت فعلی و آینده به اندازه کافی زمین دارد اما ما مشکل سیاستگذاری روی زمین داریم. آیا همچنان می توانیم به تقاضاهای سوداگرانه مجوز دهیم یا نهایتا باید به درون شهر برگردیم؟

آخوندی یادآور شد: سیاست کلی که به آن نیاز داریم برگشتن به "تشخص هویتی" در شهر تهران است. آیا مسله بافت فرسوده را با تراکم اضافه می توان حل کرد یا با بازگرداندن هویت به این بافت تاریخی؟

وی با اشاره به ضرورت وجود نهاد توسعه گر، گفت: ما در ایران فاقد این نهاد قانونی هستیم براین اساس تلاش کردیم در دولت مسایل قانونی را ایجاد کنیم و با بانک مرکزی مسایل را برطرف کنیم.

وزیر راه و شهرسازی به موضوع افزایش قدرت خرید نیز اشاره کرد و گفت: می توان با توسل به دولت و درخواست یارانه قدرت خرید را افزایش داد اما در عمل در تخصیص منابع با مشکل روبرو هستیم. مدلی که برای صندوق پس انداز یکم ایجاد کردیم نیز قدرت خرید را به ۱۴ برابر برای زوجین افزایش می دهد. هم اکنون تعداد کسانی که در این صندوق پس انداز یکم پس انداز کرده اند به ۲۶۰ هزار نفر می رسد.