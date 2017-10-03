وقوع ۸۱ حادثه طی دو هفته در بیرجند/۳۵ مورد حریق مهار شد

موسی میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: آتش نشانان طی دو هفته گذشته به ۸۱ ماموریت در بیرجند اعزام شده اند.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۷۲ حادثه در داخل محدوده شهری و ۹ مورد نیز خارج محدوده شهری رخ داده است.

مدیرعامل سازمان آتشنشانی بیرجند اظهار کرد: خوشبختانه در این حوادث خسارت جانی نداشته ایم و ۲۵ حادثه دیده با تلاش ماموران آتش نشانی نجات یافته اند.

میرزایی از مهار ۳۵ مورد حریق طی دو هفته گذشته خبر داد و گفت: از شهروندان خواستاریم با رعایت نکات ایمنی و توجه به توصیه های آتشنشانی، مانع بروز اینگونه حوادث شوند.

وی با بیان اینکه طی سال جاری مشاهده مار، بیشترین اعزام مامویت را به خود اختصاص داده است، گفت: به شهروندان توصیه می شود با مشاهده مار ابتدا خونسردی خود را حفظ کرده و سپس با شماره ۱۲۵ سازمان آتش نشانی تماس بگیرند.

میرزایی با اشاره به پیش رو بودن فصل سرد پاییز و زمستان بیان کرد: با شروع فصل سرما، استفاده از وسایل گازسوز هرساله جان بسیاری را در خطر می اندازد.

مدیرعامل سازمان آتشنشانی بیرجند ادامه داد: از شهروندان خواستاریم نکات و توصیه های ایمنی را در فصل زمستان بسیار جدی بگیرند.

وی با بیان اینکه شهروندان باید قبل از نصب بخاری از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنند، گفت: همچنین بررسی نشتی گاز از اتصالات بسیار حائز اهمیت بوده که این کار را می توان با استفاده از کف آب و صابون انجام داد.

میرزایی با تاکید بر اینکه تمام شیلنگ ها باید بست استاندارد به شیرها و لوله های گاز نصب شده باشد، گفت: همچنین تمام شیرها مرتبط به وسایل گاز سوز باید مجهز به سرشیر باشند تا در صورت حادثه به سرعت بسته شوند.

مدیرعامل سازمان آتشنشانی بیرجند بیان کرد: به شهرواندان توصیه می شود در فصل سرما از پوشاندن تمام درز درب و پنجره به بهانه گرمترشدن خانه خودداری کنند.